Stejně jako například rozhledna na Děčínském Sněžníku, ani ta na Dymníku neměla daleko ke zkáze. Na počátku 90. let minulého století byl její stav velmi špatný, vznikla proto sbírka, jejíž vynos pomohl rozhlednu zachránit.

O stavbě rozhledny se začalo uvažovat o několik let dříve, než na její stavbu opravdu došlo. Roku 1887 došlo k založení místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Stejně jako v dalších městech patřilo mezi hlavní cíle členů spolku vybudování vyhlídkové věže a horské chaty. Kopec Dymník byl se svými parametry nejvhodnějším kandidátem.

Program oslav nabídne vystoupení Staropražských Pardálů, country kapely Ruksak či tria Prt. Dobové tance předvede skupina The Wings, chybět nebudou trubači, sokolníci a pro děti budou připraveny dovednostní hry. Už ve 12.30 se uskuteční vlastivědná vycházka od koupaliště na Dymník v délce 1,5 km.

Tamní Augustova věž slaví 125 let od založení. Akce připomene také výročí 185 let od narození Augusta Wenschucha, rumburského radního, který nechal na své náklady věž v roce 1896 postavit.

