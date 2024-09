Ve čtvrtek 26. září proběhne v našem městě veřejně přístupná analýza směsného komunálního odpadu. Jejím cílem je zjistit, jak jsou na tom občané města s tříděním odpadu a jaké složení má odpad odložený v černých nádobách. Akce se zúčastní školáci, ale možnost seznámit se s problematikou má i veřejnost, a to na Masarykově náměstí od 9 do 13 hodin.

„S rozborem směsného odpadu máme jako město zkušenost. Tentokrát ale chceme do procesu v rámci osvěty zapojit i školy a veřejnost. Osobně budu na místě po celou dobu akce. Zajímá mě, jak samotný výsledek, tak i názory občanů na problematiku odpadového hospodářství,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká, která se tématu dlouhodobě věnuje.

close info Zdroj: Město Děčín zoom_in PlakátAnalýza odpadu proběhne ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Popelářský vůz provede klasický svoz směsného komunálního odpadu a dopraví ho přímo na Masarykovo náměstí. Vzorek pak podrobně rozeberou pracovníci odborné firmy podle speciální metodiky, která je dlouholetým výsledkem kombinace českých i zahraničních metodik a zohledňuje, mimo jiné, řadu faktorů ovlivňujících skladbu odpadu (roční období, typy zástaveb apod.).

Rozbory spočívají v ručním roztřídění vzorku odpadu do definovaných skupin, jako jsou papír/lepenka, plasty, sklo, kompostovatelný i nekompostovatelný odpad, kovy, elektroodpad, nápojové kartony, nebezpečný odpad, textil… Jde tedy o odpady, které do směsného komunálního odpadu nepatří a mají správně končit v barevných nádobách, případně na sběrných dvorech a střediscích. Pouze odpad, který nelze zařadit do některé z popsaných látkových skupin, je v současnosti netříditelný. Je to tedy takový odpad, který do černých popelnic na směsný komunální odpad patří.

Samotné rozbory směsného komunálního odpadu z obcí se provádí v sudé roky napříč celou Českou republikou s více než patnáctiletou tradicí. Jen v roce 2022 jich bylo provedeno 160 v téměř 20 lokalitách s různými typy zástavby. Veřejně přístupné rozbory jsou ale výjimečnou záležitostí, která se v září uskuteční právě v Děčíně.

Akce se může zúčastnit veřejnost a také školáci. Bude pro ně, mimo jiné, připravený speciální program Tonda Obal, který obstará společnost EKO-KOM. Zkušení lektoři dětem vysvětlí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Budou mít možnost se podívat na řadu vzorků recyklovaných materiálů a také budou moct sledovat, jak probíhá vzorkování odpadu z našich popelnic. Na vlastní oči tak uvidí, co všechno by v našich běžných popelnicích nemělo vůbec skončit.

Luděk Stínil, mluvčí města Děčín