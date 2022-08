Rogalo DC: Nejen rock opět pobaví u Labe

Čtenář reportér Čtenář

Od 15.00 hodin bude na tradiční nábřežní akci Rogalo DC u Labe v neděli 14. srpna bavit folk rocková kapela Sarah & The Adams, tedy skvělé pražské duo zpěvačky i autorky Šárky Adámkové, kytaristky i lídra kapely z Prahy.

Sarah and The Adams. | Foto: Archiv Sarah and The Adams