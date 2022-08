Od 15.00 tu hrají Šouflšou. Kapela, která vznikla v r. 2015, o sobě na svám webu říká: „Vypráskaná trumpeta, pohlavkující banjo i cit k dobře předrženým stopkám jsou hlavní ingredience naší tvorby. Pak už jen dixie aranže, nekompromisní tuba i vlastní texty, v nichž se sem tam zaleskne i to staré dobré české písničkářství.“ Pokud Vás při jejich poslechu napadne Ivan Mládek (jakože určitě jo), je to v pořádku. Inu, dixieland.

Od 16.00 pak na břehu Labe hrají The Villains. Jejich začátky sahají neuvěřitelně až do roku 1966, kdy se na střední škole potkali čtyři kamarádi a založili kapelu. „Po létech hraní i nehraní se opět dali dohromady,“ připomíná pořadatel Václav Moravec.

No a v 17.00 spustí u Labe zajímavé folkové duo Štěpán a Brigita, ve kterém Štěpán skládá hudbu a Brigita texty. Jejich písničky jsou usměvavé stejně jako oni. „A určitě vyloudí úsměv i na vaší tváři,“ po vlastním zážitku z jejich nedělního koncertu na teplické Malé Paříži soudí páně Moravec.

Umělecké duo Brigita Cmuntová & Štěpán Klouček, které zjara 2022 vydalo své první album u nezávislé značky Tranzistor. Před týdnem bavili teplický pořad Malá Paříž. „Akci jsme si dost užili,“ shodli se na svém Facebooku Brigita se Štěpánem. Mladí charismatičtí umělci Brigita a Štěpán asi 10 let tvoří pop-folkové duo. „Brigitu znají diváci z filmu Bábovky, seriálů První republika, Bez vědomí i krátké dramatické série ČT Božena Němcová. Štěpán Klouček účinkoval v divadlech Hybernia i Na prádle, hrál ve filmu Muzikál aneb cesty ke štěstí, hraje s kapelou Bizarre band,“ popsal muzikant David Landštof za label Tranzistor, který duo vydává.

K titulní písni „Bylo milo“ vznikl i nový klip studentky FAMU režisérka Anna Raková. „Video k singlu jsme točili s mou dobrou kamarádkou i bývalou spolužačkou z textařiny Aničkou Rakovou. Baví mě její smysl pro detail i to, s jakou jemností zachytí obraz,“ popisuje vznik videa Brigita Cmuntová.

Duo Brigita & Štěpán je výjimečný úkaz českého písničkářství nové generace. Inspirací zkraje jejich cesty byla tvorba Zuzany Navarové,

Vlasty Redla i dalších písničkářů, kteří vyváženě pracují s melodií i textem. To se odráží v jejich autorském přístupu, který stojí na barevných obrazech i osobních příbězích, v propracovaných aranžích a okouzlujících dvojhlasech,“ libuje si v tvorbě dua sám David Landštof.

Debut „…a co bude teď?“ jim vydal Tranzistor. Na novince se podílí přední čeští hudebníci: Pianista Albert Romannuti, (projekt Bert & Friends, působil u zpěvačky Katarzie), kytarista 1. dámy české české country Věry Martinové Jakub Juránek i všudypřítomná rytmika Michal Daněk a Ondřej Hauser. Je vídáme pravidelně v Show Jana Krause, hrají u Prago Union i dalších projektech.

„První náčrt písně ‚Bylo milo‘ vznikl před čtyřmi lety v Praze na Štvanici, kde jsme nedávno točili klip k singlu i měli křest CD „…a co bude teď?“. Vznikalo dva roky,“ ohlíží se Brigita. „Jedna píseň alba je už 10 let stará. Jsem zvědav, co nám dokončení CD s Brigitou přinese, zkrátka co bude teď?‘ říká Štěpán.

V kompletní sestavě s hvězdnými muzikanty křtilo duo Brigita & Štěpán album v pražském divadle Vila Štvanice 23. dubna. Na sever mířili až nyní v létě. Po Teplicích baví tuto neděli i Ústí.

Radek Strnad