Jak jste se tentokrát na nový koncert se Škwory chystali?

Pepíno: Nijak zvlášť. Je to pro nás poslední open air koncert letos a navíc s kapelou, která, co se návštěvnosti týče, je v krásně zelených číslech.

Konzultovali jste se svými fanoušky, o co si mohou říct, že jim to zahrajete?

Pepíno: Nekonzultovali, neděláme to.

Kalda: Máme pro letošek připravený seznam písniček, který jsme s malými obměnami už několikrát hráli. Takže naši fanoušci zhruba vědí, co od nás můžou čekat.

FOTO: Co je nového v Děčíně: Hostel, potraviny či obchod

Vznikla kvůli koncertu i nějaké vaše nová skladba? A to i včetně textu?

Pepíno: Ne ne. Na nových věcech právě teď neděláme. Finišujeme s vydáním nového alba, které pokřtíme ještě letos. Chystáme materiál na desku, kterou si darujeme k našim nastávajícím třicetinám.

Jaký máte vztah k amfiteátru Bažantnice, je pěkně nad městem, hudba odsud hezky zní, už po revoluci tu bývaly báječné festivaly. Co vše už jste tu zažili a jen tak se vám z paměti nevytratí?

Pepíno: Já na Bažáku poprvé viděl filmy Vetřelec i Čelisti, poprvé jsem tu naživo viděl hromadu kapel. V hlavě mi ale utkvěla kapela Lidová metelice pana Lískovce. Klasika bylo jít se po návštěvě kultury na Bažantnici koupat na koupaliště pod zámkem. Naskákali jsme do bazénu, ale do 10 minut nás odlovili příslušníci veřejné bezpečnosti. To byly takový naše malý radosti. Se základkou jsme „dobrovolně“ chodili připravovat areál na festival Děčínská kotva a mohli jsme tam pak zadarmo na generálku. Zážitků byla hromada, ale jak se říká „Co se stalo ve Vegas, zůstane ve Vegas“.

Těšíte se od Škworu na konkrétní věc, hit? Či je to na Destroyself „až moc komerce"?

Kalda: Těšíme se na celý koncert. Za nás není na komerčním úspěchu nic špatného a zrovna Škwoři mají respekt za to, že se jim koncerty v ČR daří.

FOTO: V Severočeských vodách rybáři často uloví lipana

Co musí místní parta udělat, aby si doma před Škwory zahrála? Čeká vás i honorář?

Pepíno: To je spíš otázka na pořadatele, podle čeho nás vybrali.

Kalda: Co musíme udělat? To je jednoduchý. Buď můžeme sebrat odvahu a takový koncert sami uspořádat, nebo doufat, že nás někdo pozve. Nám se teď poštěstila tahle druhá možnost.

Jaké bylo léto 2022? Měli jste doma či blíž nějaké zásadní hraní?

Kalda: Jak už řekl Pepíno, hlavně jsme letos chystali materiál na desku ke 30ti letům Destroyself, asi i díky tomu to bylo s hraním oproti jiným rokům lehce slabší. Navíc se nějak stále dostáváme z takové té "covidové" letargie…

V jaké sestavě vystoupíte, jak dlouho už trvá? Hrála ve vaší sestavě náhoda?

Pepíno: Hrajeme v sestavě MTT – kytara zpěv, Kalda – basa, zpěv, já bicí. Příští rok oslavíme 30 let Destroyself. Z původních členů zůstal jen MTT, v roce 1994 jsem přišel do kapely já, Kalda naskočil "až" v roce 2007. O tom, že Destroyself shání bubeníka, mi řekl kamarád, byl tak trochu pohádkář. Člověk nikdy netušil, jestli mluví pravdu, nebo vtipkuje. Pořád mi to vrtalo hlavou, až jsem se sebral a šel ke klukům do zkušebny. Slovo dalo slovo a když jsem na první zkoušce prokopl blánu na šlapáku, bylo jasno. Patřil jsem do party (smích).

Další držitelkou Ceny hejtmana z UJEP je Kristina Kaiserová

Chcete konkrétní skladbou lidem říct něco důležitého?

MTT: Mít se ve svý moci… Nedej se… Už jen názvy našich dvou posledních desek evokují, o co mi jako textaři šlo… Od „nedat se" se posunout k „mít se"… S trochou nadsázky je vnímám jako terapeutické.

Míníte za něco či proti něčemu bojovat?

MTT: Život je dar nikoliv boj, ale bez mučení se přiznám, že na nové desce, která se vrací do světa Deštivý ulice, se bojovat bude… A opět proti strachu, vlastně dost podobně jako na Nedej se a Mít se ve svý moci…

Je pro vás důležité, jak v Děčíně dopadnou volby?

Pepíno: Určitě nám není jedno, jak komunální volby v Děčíně dopadnou. Určitě se ale nepouštíme do spojování rokenrolu s politikou.

Kalda: Kapelu a politiku ze zásady nemícháme dohromady.

MTT: Já zaagituju, jestli mohu… Já volím rnr4ever.

FOTO: Tahači i míchačka. Merboltice žily Truckfestem

A ještě pár vět pro kapelu Škwor, či spíše jejich manažera…

Pro publikum je pak důležité, že vstupenka na legendu Škwor stojí 530 korun, Destroyself hrají už od 19.00, sám Škwor s mnoha efekty začne hrát od 20.00 hodin. Do areálu legendárního děčínského amfiteátru Bažantnice se vejde zhruba okolo 1.500 diváků.

Který aktuální koncertní program Škwoři přivezou, na které hity se fanoušci mohou těšit?

rogram je standardní vůči tomuto létu 2022. Zahrnuje v rámci času vystoupení vše, co je nyní pro nás i pro naše publikum důležité. Ale samozřejmě s důrazem na zatím poslední album Škworu. K

Už Škwor na Bažantnici hrál nebo tak opět zkouší nová zajímavá teritoria?

Nejsme si jisti, zda jsme tam už hráli. Těch míst je za ty roky mnoho a některé se už nám pletou. Ale asi NE.

Radek Strnad