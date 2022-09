Cyklistický závod Tour de Zeleňák se bude konat tuto sobotu 3. září a bude projíždět městy Šluknovského výběžku. Po dobu závodu a to je od 9:30 do 14 hodin bude nařízen jednosměrný provoz a to po směru trati závodu . Start je v 9:55 v Rumburku-náměstí, směr Jiříkov, Království, Šluknov, Císařský, Lipova, Lobendava, Dolní Poustevna, Vilémov, Mikulášovice, Brtníky, Staré Křečany , Rumburk. Na trati bude vice jak 700 závodníků.