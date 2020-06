Místní původ není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také: dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí, jedinečné ve vztahu k regionu – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo ideálně z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou.

Punčochové zboží Schindler z Krásné Lípy

Jedná se o silonové ponožky, podkolenky, punčochové kalhoty a punčochy se vyrábí v Krásné Lípě již od roku 1854. V České republice neexistuje žádná jiná podobná pletárna, která by měla více než 165letou historii a která i nadále vyrábí punčochové zboží. Tradice řemesla, zde v Krásné Lípě, nebyla nikdy přerušena. V roce 1854 zahájil v Krásné Lípě ve skromných podmínkách výrobu punčochového zboží pan Stefan Schindler a postupně se vypracoval na jednoho z největších výrobců tohoto zboží. V jeho práci pokračovali a pokračují další generace: 1854 Stefan Schindler – 1937 J. Kunert & S. – 1945 Elite – 1994 Novia – 2004 Novia Fashion – 2018 Novia Fashion.

Ovocné destiláty a likéry z Dolního Podluží

Rodinný rukodělný ovocný lihovar a pěstitelská pálenice GALLI DISTILLERY navazující na 15-ti letou tradici vyrábí v Dolním Podluží na pomezí Českosaského Švýcarska a Lužických hor ovocné destiláty a likéry. Certifikát regionální značky získali na tyto produkty: LUŽICKÁ BYLINNÁ, JABLKOVICE, HRUŠKOVICE.

Chutney, džemy, sirupy a pesta z Kytlic

Pan Petr Psota po odchodu z Prahy, kde pracoval jako grafik, se vrátil na sever do Kytlic, kde má letní chatu a trávil zde veškerý volný čas. Tento region si ho svým kouzlem zcela podmanil. Od mládí se zajímal také o alternativní způsob života, bylinky, příroda a všechny věci s tím spjaté. Současně měl i velmi pozitivní vztah ke gastronomii. Řízením osudu se nakonec pan Psota pustil do výroby pochoutek - především chutney, džemů, sirupů a pest. Vše vyrábí ručně, bez barviv a chemie a pokud je to možné, tak z lokálních surovin. Mezi jeho regionální certifikované speciality patří: CIBULOVKA – cibulová pochoutka, ŠVESTKOVÉ CHUTNEY, MERUŇKOVÉ CHUTNEY, TUŽEBNÍKOVÝ SIRUP, SMRKOVÝ SIRUP, DŽEM ŠVESTEK A ARONIE

Paperník – ručně zdobené perníčky a sušenky z Kytlic

Paní Eva Parásková žije se svými dětmi v podstávkovém domě v obci Kytlice - rodinná firma vyrábějící především vláčné a chutné perníčky vznikla v roce 2012. Mezi její produkty patří také: Medová svačinka, pohankové kytičky, křížaly jablečné, bylinkové krekry, datlové hrudky, javorové sušenky, celozrnné sušenky, ovesné krekry, medové sušenky, loupežnické sušenky, paprikové krekry, selské placičky s mandlemi, žitné sušenky, mramorové sušenky, sezamky a ručně zdobené perníčky. Její výrobky můžete sehnat především na regionálních trzích nebo si je přímo na zakázku objednat. Mezi její speciality patří i výroba prostorových perníků – chaloupky, betlémy, regionální a lidové motivy.

Textilní dekorační předměty s motivem T. Haenkeho z Chřibské

Na malebném náměstí v Chřibské, nedaleko hranic národního parku České Švýcarsko, se nachází netradiční obchůdek a dílna Eliáš, kde tvoří, šije a prodává originální textilní dekorační výrobky paní Lubuška Broklová. Jedná se např. o dárkové předměty, zástěry, tašky, polštářky, hračky, látkové sáčky s bylinkami apod. Certifikát regionální výrobek získaly konkrétně tyto výrobky: polštář, plátěná taška, bylinkový polštář, látkový obal na knihu, látkový pytlík s linorytovým potiskem. Mezi nejoriginálnější motivy a potisky patří podobizna Tadeáše Haenkeho - rodák z Chřibské byl významným botanikem, cestovatelem i lékařem. V roce 1784 vypustil v Čechách první montgolfiéru. Jako první Evropan zdolal nejvyšší horu Ekvádoru Chimborazo a v povodí Amazonky objevil obří leknín nazvaný Victoria regia. Polštáře s tímto chřibským rodákem zdobí i interiér stejnojmenné kavárny na náměstí v Chřibské v rodném domě Tadeáše Haenkeho. Protože sáčky i polštáře s tiskem měly u zákazníků velký úspěch, rozšířila paní Broklová svou nabídku i o potisky s dalším dominantním motivem zdejší oblasti a tou jsou podstávkové domy. Předlohy pro linoryt vytvořil akademický umělec Vladimír Pěkný.

Tour de Feminin - Mezinárodní profesionální cyklistický závod žen

Profesionální cyklistický závod pod hlavičkou mezinárodní cyklistické unie (UCI). V roce 2021 nás čeká již 33. ročník. Každoročně se závodu účastní cyklistiky z celého světa. Akce trvá 4 dny se startem i cílem v Krásné Lípě. Jednotlivé etapy vedou celým Šluknovským výběžkem, národním parkem i Lužickými horami. Akce se koná vždy první víkend v červenci. Tour de Feminin patří na seznam Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Hlavní organizátor: MANDAVAN z.s., zastoupení Mgr. Jan Novota a Jiří Vích - čestný ředitel, zakladatel. Na počest předčasně zesnulé cyklistky, reprezentantky a ředitelky závodu je od roku 2018 součástí názvu TOUR DE FEMININ i "Memoriál Šárky Víchové - Peškové".

Tour de Zeleňák – veřejný cyklistický závod

Nejstarší veřejný cyklistický závod v ČR. V roce 2020 proběhne již 36. ročník. a to v sobotu 5. září !!! Každoročně se závodu účastní na 700 sportovců od nejmladších po ty nejstarší. Start i cíl je na Lužickém náměstí v Rumburku, trasa vede celým Šluknovským výběžkem. Akce se koná vždy první sobotu v září. Součástí jsou dětské závody, kategorie historických kol a doprovodný program. Hlavní organizátor: MANDAVAN z.s., zastoupení Mgr. Jan Novota.

„Regionální značka „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ se uděluje již od roku 2010 a je současně součástí celorepublikové sítě Asociace regionálních značek, ve které je již zapojeno 28 regionů“, vysvětluje Eva Hamplová ředitelka MAS Český Sever a dodává: “ Značení místních produktů je iniciativa, která slouží ke zviditelnění ekologicky šetrné a kvalitní produkce v rámci určitého vymezeného území. V našem regionu je již certifikováno 43 výrobců a 14 zážitků. Mezi nejznámější certifikované produkty patří například Nůž Rybička z Mikova Mikulášovice, přírodní kosmetika Nobilis Tilia z Vlčí Hory, pivovary Kocour Varnsdorf,

Falkenštejn z Krásné Lípy i Nomád z Děčína, ze zážitků jsou to například CrossParkmaraton, Pochody skalními hrádky, Svatojánské slavnosti bylin nebo Lipovský dřevák.

V každém regionu působí regionální koordinátor – v našem regionu je to společnost MAS Český Sever, z.s. se sídlem ve Varnsdorfu. Koordinátor zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel. Certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.

Dana Štefáčková, MAS Český sever