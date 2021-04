Podnož jabloně A 2 - roste bujně. Její růst se dá srovnávat s podnoží M 11. Je méně náročná na půdní podmínky a tvoří bohatě rozvětvený kořenový systém. V půdě velmi dobře kotví. Brzy ukončuje vegetaci a je odolná proti namrzání. Vhodná je pro čtvrtkmeny a polokmeny jabloní. Bujnějšího růstu se využívá pro štěpování spur typových odrůd ve tvaru zákrsků a vhodná je i pro různé druhy palmet. Plodnost začíná většinou v pátém roce po výsadbě. Životnost stromů na stanovišti je kolem čtyřiceti roků.

Počátkem měsíce již můžeme vysévat rajská jablíčka do truhlíků. Semena se kladou jednotlivě na vzdálenost asi 4 cm od sebe a lehce se přikryjí kompostní zeminou. Zaléváme je opatrně rosením a zeminu udržujeme stále přiměřeně vlhkou. Jakmile se vyvine rostlinám první pár pravých lístků, přesadíme je do květináčů o průměru asi 9 cm, naplněných dobrou kompostní zeminou bohatou na živiny. Rostlinky, které dosáhly výšky asi 30 cm, se mohou konečně vysazovat. Nejvhodnější doba pro vysazování do skleníku je přibližně polovina dubna. Venkovní výsadbu provádíme většinou v polovině května. Vždy vysazujeme do kvalitní zeminy s dostatkem živin. Mladé rostlinky se sázejí opatrně naležato, tak získáme bohatý kořenový systém a takové rostliny velmi dobře rostou a plodí. Abychom nemuseli podpírat každou rostlinu zvlášť např. hůlkou, můžeme nad nimi natáhnout drát z jednoho konce skleníku na druhý, a to pod střechou. U každé rostliny pak zapíchneme do země silný pozinkovaný hák a na něj přivážeme drát, jehož horní konec připevníme na vodorovně napnutý drát nad rostlinami. Potom se jednoduše vyvazují rostoucí rajčata nějakým vláknem k těmto oporám.

V období první poloviny března je nutné dokončit řez révy vinné. Při řezu révy je vhodné dodržovat zásadu, aby jednoleté plodné dřevo vyrůstalo pokud možno ze dřeva dvouletého. Jednoleté dřevo, které vyrůstá ze dřeva starého, používáme pouze tehdy, vyžaduje-li to udržení správného tvaru révy vinné a nebo je ostatní jednoleté dřevo nekvalitně vyzrálé nebo dokonce poškozené mrazem.

Petr Kumšta