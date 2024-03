Pečuje nejen o zvířata v zoo, ale také o ty volně žijící v areálu zahrady. Za své si vzala péči o budky, jejich čištění i kontrolu snášky. Řeč je o chovatelce Kateřině Csurilové z děčínské zoologické zahrady, která se již od roku 2020 věnuje takzvané budkařině a v současné době pečuje o pětadvacet budek.

Chovatelka Kateřina Csurilová. | Foto: Zoo Děčín

„Budky pro volně žijící ptactvo jsme měli v zoo již v minulosti, ale nebyly v dobré stavu, proto jsem uvítal iniciativu chovatelky, že se o ně začne starat. Všechny staré budky jsme sundali, některé opravili a jiné nahradili zcela novými,“ říká ředitel Zoo Děčín Roman Řehák.

V roce 2020 tak opeřenci dostali celkem 18 budek k zahnízdění. Téměř okamžitě se v nich zabydleli ptačí nájemníci, neobsazená zůstala jen jedna budka. „Tušili jsme, že bude zájem. Práci dříve hnízdili, kde se dalo. V informačních tabulích, nejrůznějších rourách, v atrapě termitiště a na jiných místech,“ vyjmenovala Kateřina Csurilová.

První rok dominovaly v obsazenosti budek především sýkory koňadry a sýkory modřinky. Zoo ale zaznamenala například i lejsky černovhlavé. V mnoha budkách se podařily odchovy, ale přišly i neúspěchy. „V jedné z budek jsem našla všechny mláďata mrtvá, nejspíš přišla o rodiče. V návaznosti na takové události je velmi důležité na podzim pravidelně budky čistit,“ vysvětlila chovatelka.

Za zvířaty dočasně jen pěšky. Ulice pod děčínskou zoo čeká rekonstrukce

Druhý rok byl kupodivu jiný. V okolí zoologické zahrady se začalo více kácet. Opeřenci tak přišli o možnost přirozeně hnízdit v dutinách bukových, dubových nebo borovicových stromů. Na to zareagovali brhlíci lesní obsazením hned dvou budek. Jsou to velmi pečliví a houževnatí ptáci a budky si upravili po svém. Vletový otvor a veškeré škvíry si zmenšili směsí hlíny a jílu. Na zvýšený zájem o budky zareagovala zoo navýšením jejich počtu z 18 na pětadvacet. Do roku 2023 byly všechny obsazeny.

Stále převládají sýkorky, brhlíci úspěšně vyhnízdili ve třech budkách, lejsci v pěti. Lze krásně pozorovat rozdíly v používání hnízdního materiálu. Modřinky si rády své budky vystýlají silnou vrstvou mechu, koňadry doplňují svá hnízda o různá pírka a chmýří. Brhlíci dávají přednost tenkým kouskům kůry z borovic a lejskové mají rádi suchou trávu, listí nebo různé chlupy. Takového materiálu mají na stavbu hnízd v zoo dostatek. „V jednom z hnízd jsem objevila například štětiny od našich prasat visajanských,“ popsala chovatelka.

„Budkařina je krásný koníček, ale velice závazný. Nelze jen tak někde vyvěsit budku. Je důležité vědět kam a nejdůležitější je údržba,“ doplnila Csurilová. Každý podzim je důležité budky vyčistit a zkontrolovat jejich stav, případně budku opravit či nahradit novou. Jakmile se budka začne rozpadat, stává se z ní past nejen pro ptáky, ale i jiné druhy zvířat.