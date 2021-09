„Jak jistě každý ví, Zoo Děčín leží v krásném prostředí lesoparku se spoustou vzrostlých stromů a na podzim také s obrovským množstvím spadaného listí. Při jeho úklidu se hodí každá ruka, a proto jsme i pro letošek vyhlásili brigádu pro školy. Děti zapojíme do prací jako je hrabání listí, zametání, navážení listí kolečkem do kontejneru a podobně," uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

Podzimní brigáda s názvem „Přijďte si nahrabat do zoo“ je určena pro školní kolektivy základních a středních škol a bude probíhat od 18. října do konce listopadu nebo do odvolání (pouze v pracovních dnech). Na hrabání listí je nutné se předem domluvit, lze tak učinit na telefonním čísle: 412 531 626 nebo e-mailu: zooskola@zoodecin.cz.

Úkolem přihlášené skupiny v ideálním počtu od 10 do max. 25 dětí v doprovodu pedagoga bude shrabat listí na zadaném úseku. Optimální doba práce se bude pohybovat v rozmezí 1,5 až 2 hodiny. V den hrabání mají kolektivy vstup do zoo zdarma, mohou být v areálu po celou otevírací dobu. Každý účastník navíc obdrží volnou vstupenku do zoo s platností do konce června 2022.

- úkolem bude shrabat (nebo zamést) listí na daném úseku a odvézt jej do přistaveného kontejneru

- věk dětí není omezen, záleží na uvážení pedagoga, doporučujeme pro starší žáky a studenty, jedná se o fyzicky namáhavou činnost

- doporučení: s sebou prac. rukavice, vhodné oblečení a obutí

- začátek práce v čase 8 – 14 hodin

- v jeden den lze objednat pouze jednu skupinu dětí

