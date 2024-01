Členka výběrové komise Kanadského mezinárodního festivalu krátkých módních filmů (CANIFF), Marie Copps, vyzývá české filmaře, aby využili této jedinečné příležitosti a přihlásili své tvůrčí práce do tohoto festivalu. Věříme, že česká filmová tvorba má mnoho co nabídnout na globální scéně, a těšíme se na vaše příspěvky.

Marie Copps, Caniff. | Foto: Zolen Jolene

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. února, ale s prodlouženou lhůtou až do 28. března 2024. Můžete se zaměřit na příběh nebo prezentovat oděvní značku. Klíčové je, aby výsledek působil zajímavě, byla v něm patrná móda, specifický styl, vkusné úpravy vlasů a make-upu a atraktivní prostředí. Celkový dojem by měl být prostoupen módním duchem. "Vyzývám české filmaře, aby se aktivně zapojili do této jedinečné příležitosti a představili světu svůj umělecký pohled na téma módy. Festival není omezen pouze na kanadské tvůrce, a tak vás srdečně zveme k přihlášení a sdílení vašich tvůrčích vizí s publikem z celého světa," říká Marie Copps.

Přihlášky jsou otevřeny pro všechny české filmaře, kteří chtějí přinést svůj příspěvek do tohoto uznávaného festivalu. Pro více informací o podmínkách přihlášení a pravidlech festivalu navštivte oficiální webovou stránku festivalu.

Přihlášený tým může získat jedno z mnoha ocenění, a to nejen za vynikající umělecký přínos, ale také za originalitu a interpretaci tématu. Nezanedbatelnou výhodou je i možnost navázání kontaktů s profesionály z oblasti módy a filmu. Nenechte si ujít tuto fantastickou příležitost pro prezentaci české filmové tvorby na světovém pódiu módního umění!

Kdo je Marie Copps?

Narodila se v Chebu, ale vyrůstala v západočeském Tachově, kam po střední škole nastoupila do banky. V roce 1999 odešla studovat anglický jazyk do kanadského Toronta, které se stalo jejím novým domovem. V minulosti spolupracovala s Českou Miss 2006 a 2007 jako módní návrhářka a floristka. Společně s modelkou Janou Doleželovou vytvořily charitativní kalendář a oblékaly několik českých celebrit. V Kanadě se návrhářka proslavila svým výrazným stylem oblékání. Spolupracovala na několika kreativních projektech, a její tvorba byla prezentována ve světě prostřednictvím časopisů, videoklipů a krátkých filmů. V roce 2018 byla jednou z patnácti designérů, kteří dostali za úkol vytvořit model pro kolekci White Cashmere Collection 2018. Torontská PR agentura Strategic Objectives každý rok oslovuje přibližně patnáct kanadských návrhářů, aby vytvořili tzv. couture model z luxusního toaletního papíru s názvem Cashmere. Tato exkluzivní a mezinárodně uznávaná přehlídka originálních módních návrhů od předních kanadských designérů je součástí osvěty rakoviny prsu v měsíci říjnu. V roce 2019 pod jejím vedením vznikl projekt Fashion Shoot Extravaganza – experimentální, originální a inovativní módní událost, která se setkala s velkým úspěchem u diváků. V létě 2023 obdržela cenu za módu a styl od torontského časopisu Waterfront Magazine, který již po páté vyhlašoval významné ženy ve 15 kategoriích.

CANIFF