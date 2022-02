Výstava chodba 2. patro:

Fragmenty aut. Fotografie Václava Hedrlína.

Přednáškový sál:

28. 2. – 4. 3. Jeden svět pro školy. Dopolední projekce pro školy.

9. 3. 10.00 Všechno jinak. Jeden rok dobrovolné služby v Čechách a Sasku. Projekce pro školy.

Přednášky v rámci Národního týdne trénování paměti:

17. 3. 10.00 Bojíte se demence? Jak oddálit hrozbu demence a udržet dobrou rozumovou kondici do vysokého věku? Přednáší certifikovaná trenérka paměti Mgr. Eva Křížová.

17. 3. 17.00 MOZEK. Neblahé dopady digitalizace na rozvoj dětského mozku a smysl péče o mozek v každém věku. Přednáší Mgr. Eva Křížová, certifikovaná trenérka paměti.

23. 3. 17.00 Sbíráme první býlí. Kam vyrazit pro rašící rostliny, jak je poznat, zpracovat a jak si na nich nejlépe pochutnat. Jak to dělali naši předkové, aby získali od přírody co nejvíc? Přednáší Jana Vlková, gastronomická novinářka, autorka kuchařky Kytky k jídlu.

25. 3. 18.00 2+KK - Knihovnické křeslo pro dva: Martin Kyšperský, hudebník ze skupiny Květy, herec a autor knih, bude hostem 14. literárně-hudebního podvečera. Moderuje Radek Kolínský.

Dětské oddělení:

20. 3. 15.00 Vivi tady nebydlí. Víly mají zvláštní moc. Vivi jí má taky, ale rozhodne se nikoho ve svém životě nepotřebovat. Být prostě pank. Pohádka pro děti od 6 let. Hraje divadlo Anička a letadýlko. Vstupné 50 Kč/dítě, doprovod zdarma.

22. 3. 15.30 Jarní pohádka a výroba jarních květů a zahrádky. Čtení s výtvarnou dílnou. Vstup volný.

Výtvarná učebna:

5. 3. 9.00-12.00 Jarní dekorační dílna. Jarní věnec či jiná dekorace na dveře. Pro rodiče s dětmi. Vede Růžena Pekařová. Cena: 100 Kč/os. Materiál a pomůcky v ceně.

14. – 18. 3. 8.00-15.00 Jarní animační příměstský tábor – téma Česká pohádka. Vede Růžena Pekařová

Mimo knihovnu:

8. 3. 16.00 Procházka s architektem (14.) Sraz u restaurace na Pastýřské stěně. Historie objektu a plánovaná obnova. Provází Ondřej Beneš, městský architekt.

Připravujeme:

3. 4. 15.00 Bylo nebylo. Hraje divadlo Toy Machine. Poslední pohádka v letošním školním roce.

Miroslava Nedvědová