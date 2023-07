Děčínská zoologická zahrada zve o letních prázdninách na řadu akcí, které si pro své návštěvníky připravila. Podívejte se na jejich přehled.

Zoo Děčín. Ilustrační foto | Foto: Zoo Děčín

Komentované ukázky krmení

S příchodem letních prázdnin spouští děčínská zoologická zahrada oblíbené ukázky komentovaného krmení zvířat. Budou probíhat denně v pevně stanovených časech a zajímavé informace o vybraných druzích zvířat podají návštěvníkům přímo ošetřovatelé. První ukázka komentovaného krmení odstartuje v 10.30, poslední pak ve 15 hodin. „Doporučujeme pečlivě sledovat informační cedule u jednotlivých zvířat. Některé druhy budou chovatelé komentovaně krmit pouze některé dny v týdnu,“ upřesnila mluvčí zoo Alena Houšková. Zajímavá podívaná určitě návštěvníky čeká při krmení medvěda kamčatského Bruna, který přišel před čtyřmi lety ze Zoo Brno a okamžitě se stal ikonou Děčína.

10.30

tapír jihoamerický: PO, ST, PÁ, NE

vydry říční: ÚT, ČT, SO



12.30

klokani rudokrcí



13.00

chápani středoameričtí mexičtí: PO, ST, PÁ, NE

makakové chocholatí: ÚT, ČT, SO



14.00

mravenečníci velcí



15.00

medvěd kamčatský

Večerní prohlídky

Léto v děčínské zoo bude tradičně patřit i večerním prohlídkám. Tuto oblíbenou prázdninovou aktivitu nabídne zahrada hned ve dvou variantách. Na netradiční zážitky se mohou těšit jak rodiny s dětmi, tak dospělí. „Děti bude během návštěvy zoo provázet kromě lektora i některé z kontaktních zvířat. Prohlídka i výklad bude uzpůsoben dětskému návštěvníkovi a nebudou chybět ani ukázky přírodnin,“ vysvětlila mluvčí zoo Alena Houšková. Dospěláci pak dostanou fundovanější výklad, a protože pro ně budou prohlídky začínat v pozdějších hodinách, budou moci zažít zoo při zcela jiných podmínkách, než na které jsou zvyklí při obyčejné návštěvě zoo. „V podvečer začíná být většina zvířat aktivní, je tedy velký předpoklad, že návštěvníci uvidí mnoho zajímavého. Na prohlídku doporučujeme vzít si s sebou pevnou obuv a baterku,“ doplnila Houšková. Prohlídky pro děti začínají vždy v 19 hodin, dospělácké, které jsou vhodné i pro starší děti, pak ve 20.30 hodin. Na prohlídku je nutné si předem zarezervovat místo. Lze tak učinit prostřednictvím e-shopu Zoo Děčín. Služba je zpoplatněna (200 Kč/osoba).

Večerní prohlídky zoo pro děti: 14. 7. 2023 od 19.00 h / 11. 8. 2023 od 19.00 h

Večerní prohlídky zoo pro dospělé: 14. 7. 2023 od 20.30 h / 11. 8. 2023 od 20.30 h

VIDEO: Poslední makak lapen, nalákali jej na ovoce do sklípku v Nebíčku

Noc v zoo

A protože prázdniny znamenají mimo jiné i táboření a opékání buřtů, dovolí zoo dětem hned dvakrát za prázdniny i tento zážitek. Akce s názvem Noc v zoo se uskuteční v termínech 21. a 28. července. „Je určena pro děti od ukončené první třídy do 13 let. Čeká je zážitek v podobě přespání ve velkém stanu přímo v areálu zoo, táborák, prohlídka zoo za svitu baterek i bližší kontakt se zvířaty,“ popsala mluvčí zoo Alena Houšková. Cena za jednoho nocležníka je 700 Kč a nutným vybavením pro přespání je vlastní spacák a karimatka. Neměla by chybět ani baterka, oblečení dle počasí a pevná obuv. Obě „přespávačky“ v zoo začínají vždy v pátek v 18 hodin a končí v sobotu ráno v 9 hodin. Registrace lze provádět přes e-shop Zoo Děčín. Počet míst je omezen.

Pohádkové čtvrtky v zoo

Stejně jako v loňském roce přichází i letos děčínská zoo s pravidelnými prázdninovými pohádkovými čtvrtky. To znamená, že se návštěvníci mohou o letních prázdninách vždy ve čtvrtek těšit na pohádku, kterou odehrají herci v amfiteátru v blízkosti dětského areálu. Představení bude začínat vždy v 15.00 hodin. Během léta se v zoo vystřídá hned několik divadel. Děti přijde potěšit například Sváťovo dividlo, Divadlo Na Klice nebo Štěpánčino divadélko.

Termíny pohádek:

Pohádkové čtvrtky v červenci: 6., 13., 20. a 27. 7.

Pohádkové čtvrtky v srpnu: 3., 10., 17., 24. a 31. 8.

Základní informace pro prázdninové měsíce:

• otevřeno máme od 8 do 19 hodin (Rajské ostrovy od 9 do 19 hodin).

• denně je otevřeno i nové občerstvení U dvou opiček od 10 do 18 hodin.

• vstupné zoo: 100,- děti / 150,- dospěláci.

• vstupné Rajské ostrovy: 80,- děti / 100,- dospěláci.

• připomínáme, že pokud máte vstupenku ze zoo, můžete na Rajské ostrovy v tentýž den již zdarma a sleva platí i obráceně, jen v zoo doplatíte rozdíl.

• v červenci a srpnu zajíždí k zoo DENNĚ autobus - linka 216 - doporučujeme využívat - však víte, jak je to u nás s parkováním.

Zoo Děčín