Rumburkem protéká řeka Mandava. Ve starých historických průvodcích se o ní psalo jako o bystré horské říčce. Naši předci o pramen říčky pečovali. Už za první republiky to byl oblíbený výletní cíl, odkud byl krásný výhled do kraje. Stála tu malá budova s lavičkami a ohništěm, kousek po cestě i výletní hospoda „U Staré hájovny“. Toto podivuhodné místo, které má své „genius loci“, bohužel v časech socialismu zaniklo.

Rumburský Klub českých turistů za podpory obce Staré Křečany se rozhodl vrátit tomuto místu jeho dávnou krásu. Na konci 90. let minulého století tu vybudovali altán, upravili prameny, nainstalovali stoly a lavičky, vytvořili ohniště a upravili okolní zeleň, aby byl odtud opět výhled. O místo nadále pravidelně pečovali, strávili tu desítky brigádnických hodin. Prameniště opět přinášelo radost a potěchu duše lidem z blízkého i vzdáleného okolí, a to po dobu šestnácti let.

Pak přišel zmar a vše bylo zlikvidováno a srovnáno se zemí. K prameni sice vede zelená turistická odbočka, ale nic z výše popsaného tam již nenajdete.

Obec Staré Křečany a rumburští turisté svůj boj ale nevzdali, a tak po čtyřech dlouhých letech svitla znovu naděje, že toto nádherné místo opět „vstane z popela“ a každý, kdo má rád přírodu, sem bude moci zajít a užít jeho celou krásu.

Vše je ale teprve na začátku, a tak držme pramenům a všem, kdo to s nimi nevzdali, palce.

Turistické info

Řeka Mandava pramení pod Ptačím vrchem ve Šluknovském výběžku. Protéká obcemi Staré Křečany, Rumburk, Seifhennersdorf, Varnsdorf, Grossschenau, Hainewalde, Mittelherwigsdorf a v Žitavě se vlévá do Nisy. S jejími vodami odtéká přes Odru až do Baltského moře. Tok měří 41 km a na německé straně vede podél říčky cyklotrasa.

Lenka Obergruberová