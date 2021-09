„Předmět na nožce datovaný na počátek 15. století je hnědě glazovaný a vysoký 14 centimetrů. Okraj má utvářený do pěti laloků a na těle nese plastickou výzdobu v podobě lidských obličejů. Na jedné straně je vymodelován obličej ženy, na protilehlé straně obličej muže, jeho vous tvoří zároveň ouško pohárku," sdělila kurátorka archeologické sbírky Eliška Wiesnerová.

Na fotografii si můžete prohlédnout předmět, který byl v sedmdesátých letech dvacátého století objeven na severu Čech. Podle dostupných informací patří mezi unikátní, protože v celé České republice byly nalezeny pouze tři, a to v Ústí nad Labem, Hradci Králové a Brně.

Zapojte se do ankety a odhadněte, k čemu sloužil předmět na fotografii.

Nahravá se anketa

