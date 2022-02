Vůbec poprvé se výpravná expozice „České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace“ otevřela návštěvníkům v roce 2006 – společně se vzdělávacím centrem Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě, jehož je součástí. Od té doby sem zavítali miliony zájemců. Jde tak o jednu z nejvyhledávanějších expozic regionu v Česku, která přináší zajímavosti o místní fauně, flóře, geologii i kulturní krajině. Aktuálně formou interaktivních exponátů a panoramatických projekcí krajiny, už brzy ale ve zbrusu novém provedení.

„Současná expozice turisty stále láká, ale rádi bychom šli s dobou a využili inovativnějších prostředků. Nový koncept by měl vzdělávat neotřele a bavit technologiemi, které dopřejí zážitek s přesahem. Věříme, že expozice pak nejen přitáhne více návštěvníků, ale hlavně nám umožní představit lákadla regionu v daleko pestřejší a vizuálně atraktivnější podobě,“ doplňuje Jan Šmíd, ředitel Českého Švýcarska, o.p.s..

Soutěž pod taktovkou odborníků Czechdesignu

České Švýcarsko, o.p.s., které Dům provozuje, se rozhodlo ve spolupráci s městem Krásná Lípa a organizací Czechdesign vypsat na expozici otevřenou soutěž. Nový koncept by měl díky interaktivním prvkům dopřát výjimečnou zkušenost, kterou okoření autentické příběhy přírody, kulturní krajiny a lidí z Českého Švýcarska.

Do otevřené výzvy se může hlásit neomezený počet uchazečů. Z nich pak budou vybrány tři soutěžní týmy, které zpracují návrhy a následně je odprezentují před porotou. Tvoří ji Jan Kolář (starosta města Krásná Lípa), Jan Šmíd (ředitel společnosti České Švýcarsko, o.p.s.), ale také architekt Bronislav Stratil (Roháč Stratil), kurátorka a scenáristka Kateřina Knappová (Aniděti) i architekt Martin Rusina (Rusina Frei architekti).

„Rád bych vyzval tvůrce, a věřím, že i milovníky regionu Českosaského Švýcarska, aby se soutěže neváhali zúčastnit a předložili své kreativní pojetí expozice tak, aby v příštích letech mohly další statisíce návštěvníků odjíždět z prohlídky plni nezapomenutelných zážitků,“ uzavírá Jan Kolář, starosta Krásné Lípy.

Vyhlášení vítěze soutěže proběhne letos v červnu. Město Krásná Lípa začne na realizaci nové interaktivní expozice hledat vhodné dotační prostředky z národních či evropských zdrojů v průběhu let 2023-2025.

Žádost o účast v soutěži je možné podat elektronicky pomocí formuláře na webové stránce soutěže, a to nejpozději do 24. 2. 2022 do 12:00.

Evženie Belanová