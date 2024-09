A tak se v sobotu 21. září mezi desátou a sedmnáctou hodinou můžete zajít podívat do sociálně terapeutické dílny, setkat se tu s těmi, kdo tady tvoří a prohlédnout si jejich výrobky. Uvidíte, jak se tkají a háčkují koberce nebo tašky, a dokonce si to budete moci sami vyzkoušet. Setkání s lidmi, kteří jsou v lecčems jiní než my a v mnohém zase úplně stejní, je totiž vždycky překvapivé a pokaždé objevné.

Proč? Setkáte se tu nejen s překvapivě krásnými a účelnými věcmi, které by vás nejspíše zaujaly i kdybyste nevěděli, kdo je vytváří, především tu ale potkáte přirozenost a přímočarost, na kterou v přeopatrné a upjatě korektní době už tak nějak nejsme zvyklí. Nejlepší je vzít to celé jako výjimečnou a obohacující příležitost.

Ono totiž není těžké vystavět zdi a ploty, je ale těžké je zbourat. Zejména, když nejde o zdi a ploty fyzické, ale o bariéry v myslích lidí. Tak nějak jsme si zvykli odvracet pohled, podlehnout vlastní nejistotě z jinakosti. Jak se postavit ke člověku, který je mentálně někde jinde než my, jehož projevy jsou extrémní a měnící se každou chvíli – z hurónského smíchu do hořkého pláče, z bujaré veselosti do bezedné melancholie? Jak v sobě zbourat plot rozpaků a neschopnosti a pokusit se mluvit jejich jazykem? Stačí překonat ostych a bezradnost a jít mezi ně. Zkusit si s nimi třeba tkát nebo skládat papír, promluvit, poslouchat.

Zážitek je to velmi intenzivní a překvapivý. Tihle lidé se v terapeutické dílně cítí naprosto uvolněně a chovají se tak přirozeně, že návštěvníkům vlastně nevědomky nastavují zrcadlo a oni najednou uvidí všechno to nepřirozené, co v sobě mají. Protože tak hlubokou radost z tvůrčí činnosti, tak ohromnou hrdost na to, co lidské ruce dokázaly, to člověk zase tak často nepotká.

Tak se nechte pozvat a projděte otevřenou branou do světa nečekané krásy, upřímnosti a neokázalosti. Věřte, že to stojí za to. Stačí se v sobotu 21. 9. od 10 do 17 hodin přijít podívat do dílen, které najdete na adrese T. G. Masaryka 575 ve Šluknově.