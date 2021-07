Holzmannovy scénky dodnes baví všechny generace. Postavička natvrdlého pána v brýlích, šátku a s kloboučkem na hlavě, který velmi svérázně konverzuje o všedních tématech stále patří k tomu nejlepšímu na české komediální scéně. Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu Litoměřice na den jeho narozenin chystá bezplatné prohlídky Expozice Felixe Holzmanna. Ta se nachází v přízemí litoměřické radnice a návštěvníci tu mohou zhlédnout fotografie z komikova života, ale i autentické předměty z jeho vystoupení.



Felix Holzmann se narodil v Teplicích, ale jako malý se s rodiči přestěhoval do Litoměřic, které zmiňuje například ve scénce Akvárium. Jeho otec měl na náměstí obchod se smíšeným zbožím. Holzmann byl členem místního ochotnického souboru. I přesto, že později odešel do Německa, se do Litoměřic stále rád vracel.

Martina Vondráková