SPO-NA, sdružující Destinační agenturu Krušné hory, Okresní hospodářskou komoru Most, Hospodářskou a sociální rady Mostecka a Euroregion Krušnohoří, vyhlásila soutěž Krušnohorská NEJ za rok 2020.

Turisté nejen z Ústeckého kraje mohou nominovat do soutěže tu novinku, která je v roce 2020 nejvíce oslovila. „Může to být akce, zážitek, nově otevřená restaurace, ubytování nebo třeba propagační materiál, nový časopis o cestování, aplikace, webové stránky, prostě cokoliv, co podporuje cestovní ruch v regionu. Podmínkou je, aby se jednalo o novinku z oblasti Chomutovska, Mostecka, Litvínovska, Bílinska, Teplicka a horské části Krušných hor,“ vysvětluje ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková.

Na nominaci svého favorita má každý čas do 31. března. Všechny nominované produkty zveřejní SPO-NA na svých sociálních sítích a seznámí s nimi veřejnost i prostřednictvím informačních kanálů svých partnerů. Z nominovaných produktů vybere vítěze veřejnost při hlasování na sociálních sítích. Nominace posílejte na info@krusne-hory.org a označte je Krušnohorská NEJ. Vítězem loňského prvního ročníku se stal Funpark Most (na úvodní fotografii).

Petra Petrlíková, Destinační agentura Krušné hory