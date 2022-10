„Jak jistě každý ví, Zoo Děčín leží v krásném prostředí lesoparku se spoustou vzrostlých stromů a na podzim také s obrovským množstvím spadaného listí. Při jeho úklidu se hodí každá ruka, a proto jsme i pro letošek vyhlásili brigádu pro školy. Děti zapojíme do prací jako je hrabání listí, zametání, navážení listí kolečkem do kontejneru a podobně," uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Podzimní brigáda s názvem „Přijďte si nahrabat do zoo“ je určena pro školní kolektivy základních a středních škol a bude probíhat od 17. října do konce listopadu nebo do odvolání (pouze v pracovních dnech). Na hrabání listí je nutné se předem domluvit, lze tak učinit na telefonním čísle: 412 531 626 nebo e-mailu: zooskola@zoodecin.cz.