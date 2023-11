Stejně jako před rokem a během letošního května i teď v listopadu provětrali doma energetici napříč Skupinou ČEZ své šatníky. V děčínské centrále ČEZ Distribuce tak shromáždili bezmála 100 kg mírně obnošeného, zánovního, ale i zcela nového dámského, dětského a pánského ošacení. Mezi darovanými věcmi nechyběly ani kabelky, dámská obuv a dvě velké krabice plné rozličného kuchyňského skla a porcelánu. Vše ještě téhož dne skončilo v azylovém Domově sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou, který spadá pod Diecézní charitu Litoměřice.

Za Azylový domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou převzala vše od energetiků ze Skupiny ČEZ sociální pracovnice Dana Sokolová. | Foto: Ota Schnepp

„V dnešní době jsme opravdu rádi za jakoukoliv pomoc, ať již je přímo finanční, případně potravinová nebo materiální. Vždy uvítáme vše, co můžeme dál sloužit našim maminkám a dětem, jimž poskytujeme azyl. Děkujeme všem, že si na nás již potřetí vzpomněli. Co se týče ošacení pro muže, některé odrostlejší děti jsou už v pubertálním věku. Chtějí se už oblékat jako dospělí, takže vyzkoušíme a uvidíme. Co se nám nebude hodit, předáme diecézi do litoměřickému šatníku pro bezdomovce,“ kvitovala Marcela Dvořáčková, vedoucí azylového domova, pomoc energetiků ze Skupiny ČEZ. Loňský předvánoční a letos jarní a podzimní „Průvan v šatníku“ vynesly Domovu svaté Máří Magdalény již zhruba 400 kg různého ošacení, textilních doplňků, povlečení, dek, kabelek, desítky párů bot, dále nějaké potřeby pro domácnost, hygienické potřeby, sladkosti a podobně.

Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou poskytuje dočasný azyl zejména maminkám se sníženými mentálními schopnostmi, obětem domácího násilí a jejich dětem. Jedná se tedy o pobytovou sociální službu pro osamělé matky s dětmi, případně těhotné ženy (v obou případech zletilým i nezletilým), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jeho provoz je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení jakými jsou záchytná stanice, psychiatrická léčebna, zdravotnická zařízení, kontaktní a poradenské centrum a další.

Děčín na kolotoči a ty na něm

Hlavním cílem sociální služby je podpora klientek v samostatném způsobu života prostřednictvím poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy; jejich příprava na přechod do budoucího vlastního bydlení; pomoc při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky a tím i vedení k samostatnému způsobu života a péči o dítě. Pracovnice domova rovněž zvyšují informovanost jeho dočasných obyvatelek v sociálněprávní oblasti, aby si pak lépe vedly v běžném životě. Kromě vedení klientek k jejich uvědomění si vlastních práv a povinností se je snaží i motivovat ke sebevzdělávání a hledání zaměstnání.

Nad ženami a hlavně jejich dětmi z azylového domova „Máří“ už před časem rozprostřeli svá ochranná křídla i motorkáři a jejich přátelé ze Skupiny ČEZ sdružující se v dobrovolném uskupení Jednou stopou pro… Jimi vydaný nástěnný kalendář pro rok 2021 vynesl domovu 155 155 korun a jak tehdy při předávání symbolického šeku dojatá Marcela Dvořáčková uvedla, peníze použili na nákup nového vozidla. Motoparta složená z energetiků a jejich přátel obyvatelkám domova a jejich dětem pomáhá doposud, a to celoročně ať již materiálně, potravinovou pomocí či pořádáním různých zábavných dnů pro děti.