Dvě jména je ale přece jen velmi důležité zmínit. Ambasadory letošního ročníku Mandava Jazzu se totiž stali dva muzikanti, kteří jsou ve svých zemích jistotou a zárukou té nejvyšší ligy. Na saské straně je to Uschi Brüning, na straně české Dan Bárta. Ten do programové brožury festivalu napsal: “Cokoliv přeshraničního, co spojuje, co zdůrazňuje, že hranice nemusí být a ani nebývá ostrá a nepropustná, co naznačuje, že otevřenost pořád patří do hry, udělá dnes zvídavým a smířlivým lidem radost. Hudba byla taková vždycky, už z podstaty, je to jeden z univerzálních jazyků. Takže nastražte uši. Festivalu Mandava Jazz 2024 přeju hodně štěstí a hodně naslouchajících diváků. Váš Dan Bárta.”

Program pohodlně najdete buď ve zmíněné brožuře, anebo na webu www.mandavajazz.cz. To bych vás ale hodně odbyl. Pojďme se alespoň letem světem podívat, co nás čeká a proč se na který koncert vypravit.

THOMAS HEPPELL BAND (UK)

Na tenhle koncert se vyplatí jít už jen kvůli prostoru, kde proběhne. Industriální hala tkalcovské školy, tedy Webschule v Großschönau, voní textiláctvím i kulturou. Vycházející hvězda britské bluesové kytary přijede v nadupaném triu. (27.9., 19:30)

VÉBROVÁ, VÁCLAVEK, TICHÝ (CZ)

Představovat Janu Vébrovou ve Výběžku je věru zbytečné. Osobitá zpěvačka, jejíž význam dávno přesáhnul hranice regionu, spojila své síly s legendárním kytaristou kapely Dunaj Vladimírem Václavkem a vyhledávaným jazzovým kontrabasistou Petrem Tichým. (29.9. 19:00 Na Kopečku v Rumburku)

THREE YOUR MIND (D)

Postupimské trio hraje hydrajazz. Zjistit, co je to vlastně za muziku, usednout v Kulturfabrik Meda v Mittelherwigsdorfu a vydat se do neprobádaných vod jazzu, funku a breakbeatu – to je jeden z důvodů, proč si tenhle koncert vybrat. (4.10., 19:30)

CARACOU (D)

Tady důvod dlouho hledat nebudeme – odvázaná swingová party, hodně neposedné poslouchání nebo i spontánní tanec, uhrančivá zpěvačka a skvěle šlapající kapela, kouzelný koberec swingu letící světem. (5.10. 20:00, Café Jolesch, Žitava)

OLD BOYS (CZ)

Kdo třeba jen slyšel o atmosféře mandavajazzových dixielandových odpolední na zámku v Hainewalde, nebude váhat. Kapela z Děčína hraje autentický dixieland a jeden každý z nich je časem důkladně prověřený hráč. (6.10. 16:00)

VILÉM VEVERKA TRIO PLUS & MICHAL PAVLÍČEK (CZ)

Jednoduché – vynikající český hobojista Vilém Veverka, šoumen plující bez předsudků mezi žánry s dokonale šlapajícím triem v zádech + mág české rockové kytary Michal Pavlíček. (10.10., 19:00, Městské divadlo Varnsdorf)

DAN BÁRTA & JAROSLA FRIEDL (CZ)

Kdo si myslí, že Dana Bártu perfektně zná, ať se zajde přesvědčit, že nezná. Nesmírně pohodový a klidný komorní koncert: jen nepochopitelný Danův vokál a brilantní Jaroslavova kytara, nečekaný repertoár, nezapomenutelné! (18.10., 20:00, Pivovar Kocour – pozor, počet lístků omezen, tak ať vám neutečou!)

NOEMI LA TERRA QUARTET (D/IT/CL)

Do Staré prádelny (Alte Wäscherei) v Hirschfelde budou putovat hlavně milovníci moderního smooth jazzu. Sicilanka, Chilan a dva Němci spojení studii na drážďanské hudební akademii dali dohromady projekt, který vás ohromí svou vroucností a nonšalancí. (19.10., 19:30)

DELTA FUSE (IRL)

Do žitavské Stempelfabrik ať se vydá ten, kdo je zvědavý na kometu evropského bluesrocku, hodně zajímavou kapelu z irského Donnegalu. Říkají o sobě, že jejich písně jsou o lásce, blues, chlastu a sexu a Jack McHale svým zpěvem naznačuje, že si potrpí na tohle všechno. (21.10., 19:30)

MANDAU JAZZ-JAM-SESSION (?)

Nejtajemnější ze všech koncertů je tradiční jam session v žitavském Café Jolesch. Ví se jen, že to rozjede Funksessionkollektiv Dresden, co se ale bude dít potom, je dost možná i na vás. Kdo přijde a má chuť, hraje nebo zpívá. (26.10., 19:00)

OTTO HEJNIC SAX TRIO (CZ/UK/SK)

Tady hledat důvod ani nemusíme. Jazztrain + špičkový soubor. Nasednete do vlaku, který je zasvěcen hudbě, a cestou ze Seifhennersdorfu do Liberce a zpět vás polapí do svých sítí světově proslulý český bubeník Otto Hejnic se svým triem. (27.10. 15:07)

MIKE ROSS BAND (UK)

Kulturák v Rybništi pořád ještě trochu voní novotou, něco už zažil, ale tohle tedy ne! Šestinásobný držitel British Blues Awards, vynikající kytarista a majitel uhrančivého hlasu Mike Ross jím totiž otřese v základech! (31.10., 20:00)

KAFKA BAND (CZ)

Jeden z nejočekávanějších koncertů proběhne v žitavském Kronenkinu. Česká kapela, která dobyla Německo. Už tři alba vycházející z poetiky Kafkových románů, dvojjazyčný projev – lepší most přes Mandavu je těžké si představit. Plus předkapela – z loňska známý baskytarový mág Serhii Radzetskyi aka Radz Solo.(1.11., 19:30)

SHALOSH (IZR)

Sál C. Bechstein VielHarmonie v Seifhennersdorfu bude, spolu s námi, svědkem exotického letu originální fúze izraelské skupiny Shalosh (hebrejsky Trio). Od jazzu přes rock, world music až někam na břehy klasické muziky. (2.11., 19:30)

MARZ (CZ)

Vejít se o Mandava Jazzu do varnsdorfské Pijánofky nebývá snadné. Letos to bude o to těžší, že přijede zpěvačka Markéta Zdeňková podpořená výborným kvartetem. Žánr? Folk, pop, jazz, šanson. (6.11., 19:00)

MARTA KLOUČKOVÁ QUINTET (CZ)

Jedna z nejvýraznějších představitelek současné české jazzové scény je zpěvačka, jakou jsme dlouho neměli. A zbylí čtyři? Česká jazzová špička. Vypravit se na ně do kina v Ebersbachu-Neugersdorfu bude hodně dobrý nápad. (8.11., 19:30)

MICHAEL MERWYCK & THE JOOKBOX ZOO (D) + OUTCROP QUINTET (CZ)

Pivovar Kocour zažije něco nebývalého. Dvoumetrový obr s bluesovou duší, potulný muzikant mezi všemi myslitelnými žánry vás bude překvapovat každou skladbou – hraje svoje věci, ale třeba i Bowieho, Judas Priest, Depeche Mode, lidovky… A jako předkapela premiéra varnsdorfského projektu, „pětky z Výběžku“ založené z iniciativy Ivana Paisrta! (9.11., 20:00)

ZIRKUS JAZZINO (D)

Máte děti s vášní pro muziku? Tak alou do Žitavy, do Kronenkina, na interaktivní jazzovou pouť do počátků cirkusu! (10.11., 16:00)

THREE FOR SILVER (USA)

Zase pivovar, tentokrát ale Falkenštejn v Krásné Lípě a žánrově nezařaditelné americké trio. Kytara, banjo, akordeon, housle, kontrabas a výlety od Toma Waise po středověké krčmy. Kdo neslyšel (a hlavně neviděl), neuvěří. (21.11., 20:00)

AQUA CONGAS (CZ/IR)

Zpátky do Kocoura, kde vloni s pány Ackermanem a Kratochvílem excelovali perkašnisti otec a syn Zangiové. Letos přivážejí svůj nezastavitelný projekt, takový malý big band narvaný strhujícími rytmy – karneval, tančírna, mejdan. Prostě přijďte. (23.11., 20:00)

MANFRED KRUG – FILMOVÁ POCTA (D)

Pamatujete na seriál Místo činu? V Česku se moc neví, že jeden z protagonistů, Manfred Krug, byl i skvělým jazzovým zpěvákem. Film (v němčině) připomíná jeho kariéru i život. Úryvky z jeho autobiografie živě čte Manfredův syn Daniel. (28.11., 19:00. Kronenkino, Žitava)

USHI BRÜNING & GÜNTHER FISCHER QUINTETT (D)

V Sasku jasný vrchol festivalu. Obrovský a napjatě očekávaný comeback dvou skvělých muzikantů, kteří spolu v roce 1972 natočili průlomové album! (29.11, 19:30, Gerhart-Hauptmann-Theater, Žitava)

BE4EIGHT (CZ)

A proč se vydat do klubu Fabrika v Doubici? Protože tu zastihneme kanadsko-českého multiinstrumentalistu Jacoba Carla Růžičku, který pro tentokrát usedne za bicí jako rytmický čep brilantního kvartetu. Žánr? Jazz, world, minimal – a vlastně ještě mnohé další. (30.11., 20:00)

PHISBACHER TRIO PLAYS THE BEATLES (D/CZ/USA)

Newyorského klavíristu Waltera Fischbachera v Česku dobře známe – třeba i z jeho účastí v kapele Laca Décziho, především ale z koncertů s vlastními seskupeními. Beatles v jeho podání – inu, to se musí zažít. Pořád jsou to oni, ale v kouzelném světě Jinakosti. (6.12., 19:30, Kronenkino, Žitava)