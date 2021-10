Pětadvacet let vydává spolek Kruh přátel muzea Varnsdorf sborník vlastivědných příspěvků Mandava. Letos na vydání sborníku chybí 20 000 Kč. Spolek se proto rozhodl oslovit příznivce regionální historie s prosbou o pomoc.

Sborník vlastivědných příspěvků Mandava | Foto: Klára Mágrová

Vydání sborníku je možné do konce roku podpořit prostřednictvím crowdfundingu. Spolek usiluje o to, aby od dárců vybral chybějící částku. Kampaň dárcovského webu Donio začala 1. října a potrvá do 28. prosince 2021. Celkem přijde vydání sborníku spolek na 70 000 Kč. Část peněz poskytlo město Varnsdorf a místní sponzoři. Sborník Mandava přináší vlastivědné čtení z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského pohraničí. Od roku 1997 v něm bylo otištěno na pět set článků, které přiblížily historii a přírodu regionu.