Daňové přiznání, rodičovský příspěvek i upozornění na blížící se konec platnosti řidičáku nebo občanského průkazu a cestovního pasu, příp. STK. Podívejte se, v čem vám datová schránka usnadní nyní i do budoucna život. Komunikace přes datové zprávy, které mají hodnotu doporučeného dopisu, navíc probíhá zdarma, takže vám ušetří finanční náklady a čas.

Daňové přiznání jednoduše z domova

Například paní Nováková potřebuje podat daňové přiznání. V klasických podmínkách by bylo nezbytné osobně dojít na finanční úřad v místě trvalého pobytu. Tam ale v současnosti nebydlí a musela by na příslušný úřad dojet vlakem. Díky datové schránce ale může ušetřit čas i peníze a podat daňové přiznání on-line kdykoliv a kdekoliv.

K podání jsou taktéž důležité souhrny za zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. I ty získáte jednoduše komunikací s příslušnou zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ přes datovou schránku. Kromě daně z příjmu vyřešíte i daň z nemovitosti a u podnikajících osob silniční daň nebo přiznání k DPH.

Bodový stav řidiče i platnost řidičáku

Udělali jste přestupek a nevíte, kolik bodů vám zbývá na řidičském průkazu? Nemusíte na úřad ani poštu. Ukážeme si to na příkladu pana Richtera, který několikrát za sebou překročil rychlost a bojí se, že brzy přijde o body. Pro výpis bodového hodnocení řidiče by musel navštívit např. nejbližší kontaktní místo veřejné správy „Czech POINT“ – např. obecní úřad nebo poštu. Nyní má ale možnost zjistit bodové hodnocení řidiče z domova, a to díky datové schránce pro fyzické osoby.

Potřebujete výpis z rejstříku trestů? I to není problém

S hledáním práce přichází na řadu také obstarávání různých potvrzení, mezi která u některých zaměstnání patří výpis z rejstříku trestů. Například paní Růžičková nastupuje jako češtinářka na druhý stupeň základní školy. Protože bude pracovat s dětmi, požaduje zaměstnavatel trestní bezúhonnost a požádá o předložení výpisu z rejstříku trestů. Paní Růžičková by tak musela osobně navštívit některou z poboček Czech POINT. Ale na úřad ani poštu se v otevírací době nedostane. V tomto případě může zvolit on-line možnost přes datovou schránku, kde si žádost podá i obdrží z domova.

Rodičovský příspěvek bez front

Jiný případ mohou řešit ženy na mateřské dovolené, které musí v této nelehké situaci o to více dbát zvýšené opatrnosti u sebe i dětí. A právě zde může být datová schránka významným pomocníkem při žádosti o rodičovský příspěvek. Například paní Hudečková si potřebuje vyřídit rodičovský příspěvek, ale bohužel nemá nikoho, kdo by ji dítě během této doby pohlídal, a musela by na Úřad práce v místě trvalého bydliště s ním. Jenže tam momentálně nežije a nemá se tam jak dostat. Proto jistě všechny maminky na mateřské dovolené ocení, když si mohou zažádat o příspěvek pohodlně z domova. Stačí jednoduše podat žádost přes datovou schránku, která vám umožní do přílohy nahrát veškeré požadované dokumenty.

Datová schránka vám bude nejen v těchto dnech jistě vítaným společníkem, kterého využijete kdykoliv budete potřebovat. Komunikace s úřady je vždy zdarma a navíc vám garantuje dodání zprávy včetně jejího obsahu příslušnému úřadu.

Novinky v datové schránce

Potřebujete odeslat důležitou smlouvu nebo fakturu? Nově můžete přes datovou schránku komunikovat s právnickými i fyzickými osobami prostřednictvím poštovní datové zprávy zdarma po celou dobu nouzového stavu. Ušetříte tak cestu na poštu i náklady. Navíc vám garantuje včasné a bezpečné doručení veškeré korespondence, která je považována za doručenou už okamžikem přihlášení příjemce do datové schránky. Poštovní datová zpráva vám tak nahradí běžnou písemnou korespondenci a je elektronickou obdobou doporučené zásilky. Příjem zpráv navíc jednoduše povolíte v nastavení ve vaší datové schránce.

Pokud jste živnostníci, přes datovou schránku nově vyřídíte i ošetřovné. Pro žádost vám postačí vyplnit jednoduchý formulář, který naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde. Pomocí datové zprávy pak formulář společně s přílohami odešlete ze své datové schránky.

Dagmar Schejbalová, Peprconsulting