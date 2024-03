Varnsdorfské městské divadlo nachystalo na březen velmi bohatý program, který je doslova prošpikovaný pozoruhodnými kousky.

Berlín Berlín | Foto: Archiv

Agenti, kam se podíváš

Už v úterý 5. března dorazí na varnsdorfské jeviště Divadlo Bez zábradlí s velmi podařenou komedií Berlín Berlín. Mnohé z vás možná napadne, že téma útěku mladé dvojice na Západ tunelem pod Berlínskou zdí zkomplikované agenty Stasi nemůže být moc k smíchu. A vidíte – je. Svižná a odvázaná komedie jede jako po másle, divák se baví, jen tu a tam ho, zejména, pokud je pamětníkem té doby, zamrazí. Ale smích je přece jedním ze znaků svobody ducha a je krásné vědět, že teď už se tomu můžeme opravdu jen smát. V inscenaci excelují (a to vážně nepřeháním) jednak manželé Heřmánkovi – Karel Heřmánek mladší a jeho žena Nikol Kouklová – jako prchající pár a především Jiří Hána v roli agenta Stasi. A to je vážně výkon zralý na Thalii.

Saxofonové putování

České saxofonové kvarteto je spojením čtyř virtuózů ve hře na nástroj, který si málokdo spojuje s klasickou hudbou. O to zajímavější bude hudební pouť od klasiky k jazzu v podání soprán, alt, tenor a baryton saxofonů v často velmi překvapivých aranžmá. Bude to plavba mezi žánry a lodivody nám budou budou hráči, jejichž motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě. Jejich mistrovství si můžete užít ve čtvrtek 7. března už od šesti odpoledne.

Po čem muži touží

Inscenace komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze Testosteron v provedení Divadla na Fidlovačce není nic pro slabé nátury. Pro vulgární výrazy se tu vážně nejde daleko. Jenomže když ony do debaty party chlapů prostě patří a dodávají hře při vší nadsázce a legraci až zarážející autentičnost. O čem je tahle drsná komedie? Inu o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách. Děti na tohle divadlo vážně nevoďte, vy se ale pobavíte zaručeně. Hraje se ve středu 13. března.

One man show jako víno

Richard Krajčo sám na jevišti. Hraje, zpívá, komunikuje s diváky… Divadlo Ungelt má nezvyklý a jedinečný repertoár. Jeho představení jsou vždycky jiná, osobitá, kontaktní. A inscenace hry Duncana MacMillana a Jonnyho Donahoe Všechny báječný věci v režii Karin Krajčo Babinské patří ke klenotům zdejšího repertoáru. Při monodramatu, které věří v lepší svět, se nebudete smát jako blázni, ale pocítíte vlnu optimismu, který je jednou z mála cest z deprese. Richard Krajčo se převtělí do role muže, jenž v dětství sepsal seznam všech báječných věcí, které nás obklopují a kvůli nimž stojí za to žít a nevzdávat se. Ten se během představení dál rozrůstá i díky dobrovolnému zapojení diváků. Něco takového jste s velkou pravděpodobností ještě neviděli. A v pondělí 18. března vidět můžete.

Frakoun v bigbítu

Se jménem Pavel Šporcl máme všichni bezesporu spojeno několik věcí – modré housle, houslovou virtuozitu a klasický repertoár. Tenhle světově uznávaný houslista ale tentokrát vykročil mimo své běžné teritorium a v programu Feeling good přivádí na jeviště rockovou kapelu složenou ze stejně dobrých muzikantů, jakým je on sám. Díky tomu si užijeme originální a nezvyklé verze nejslavnějších

rockových pecek hudební historie. Led Zeppelin! Jimi Hendrix! Rolling Stones! Deep Purple! Olympic! Čeká nás nečekaně nadupaný a odvázaný koncert, který by člověk čekal spíš od ostříleného rockera, než od „frakouna“. Tím ale Pavel Šporcl stejně nikdy nebyl, což teď dokazuje touhle pozoruhodnou jízdou. Vypukne to o sedmé večerní ve středu 20. března.

Divadlem křížem kráž

Letošní Noc divadel proběhne už v březnu. Varnsdorfské divadlo se do ní zapojí, jak už je tu dobrým zvykem, originální performancí, tentokrát pod názvem S baterkou do divadla. Divadlo odnepaměti přitahovalo pozornost. Je fascinující a dráždivé, obzvlášť jde-li o tajemno, záhady a šťastné konce. Ve varnsdorfském divadle se vrátíme v čase, aby před námi ožily dávno zapomenuté příběhy místa. Čeká nás zážitková cesta temnotou, která s humorem, lehkostí i noblesou objasní nejedno tajemství, čeká nás bloudění divadelními útrobami a zase trochu jiné nahlédnutí do zákulisí. Na sobotu 23. března připravili Městské divadlo Varnsdorf & FysioART, a to hned dvakrát – od 19 a od 21 hodin.

Premiéra autofikce

Spolupráce varnsdorfského divadla s přední českou prozaičkou, a poslední roky i dramatičkou a performerkou, Petrou Hůlovou, probíhá už poněkolikáté. Petře a jejímu týmu se v divadle dobře pracuje, poslední dvě své inscenace tu nazkoušela a tu aktuální tady i premiéruje! Komitét pro řešení kanalizačních otázek, tak se jmenuje autofikční představení autorské trojice Petra Hůlová, Pavel Havrda a Petr Vrba. Video, zvuk a mluvené slovo tu fungují jako stejně důležité složky inscenace. Příběh je o přátelství, které pomáhá i v těch nejtěžších chvílích. Trojice přátel si na víkend půjčí chalupu, aby pomohla jedné z nich dát se po smrti otce dohromady. Zasuté zážitky otevřené otcovou smrtí tryskají napovrch v překotném rytmu. Co je na konci kanálu? To můžete zjistit ve středu 27. března.