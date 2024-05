Plnění snů není o povídání, ale o činech. Stačí si jen věřit a vše se splní. Tak uvažuje Honza Šádek, který je v současné době jeden z mála umělců, kdy umění tvoří pastelkami. Je výtvarník, ilustrátor a propagátor tvorby s pastelkou. V této době je externím umělcem ve firmě Faber Castell a Koh-i-noor.

Umělec Honza Šádek navštívil dětský domov v České Kamenici. | Foto: Dětský domov Země dětí

Honza je kamarád, který žil v Děčíně zhruba 11 let a nyní je v Ostravě. Jeho životní příběh je vskutku zajímavý. Z úspěšného sportovce a podnikatele se stal feťák a člověk bez domova. Než se odrazil ze svého dna, musel na sobě hodně zapracovat. V současnosti je na tom velmi dobře, plní si své sny a plní sny i ostatním.

Dlouho jsem si přál, aby obrazy Honzy Šádka, které mají své hluboké příběhy, oslovily i naše děti v dětském domově. Po nápadu, jsem si s ním začal psát a začal se realizovat sen. Honza se nabídl, že udělá sbírku na naše děti. Stalo se něco nečekaného. Do tří dnů pomohli lidé, firmy a přátelé Honzy darovat finance pro nás. Obrazy se tedy mohly začít přetiskávat, vyrobit rámy a zkompletovat . Samotný autor každému obrazu napsal věnování. Dovezl je k nám do České Kamenice a uspořádal vernisáž. Kdo Honzu zná, ví, že děti má rád, je veselý a plný pozitivní energie. Děti si hned získal. Starší se ho dotazovaly na sport a kulturistiku, ty mladší s ním chodily obraz od obrazu a nechaly si vyprávět příběhy a z jakého důvodu každý obraz vznikl. Rozhodnutí p. ředitelky bylo, aby obrazy dělaly radost dala do každé rodinné skupiny dva malé nebo jeden velký, podle toho, jak si vybraly. Ostatní vyzdobily společné chodby, jídelnu, a hernu.

Zdroj: Dětský domov Země dětí

Ještě jednou Honzovi, jeho přátelům a známým, kteří stojí za splněním tohoto snu a přání za sebe a děti moc děkuji. Honzo, přeji ti úspěch a ať obrazy, umění, které tvoříš, překročí hranice Atlantiku!

JB, za Dětský domov Česká Kamenice