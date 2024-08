Varnsdorfské divadlo: Co to píšeš, miláčku?

Jak se tak blíží další divadelní sezóna, začíná milovníkům činohry, baletu i koncertů klasické dilema – kam se vrtnout, čemu dát přednost, co vybrat. Těm, kdo situaci na Děčínsku neznají, je někdy velmi těžké vysvětlit, jak bohatá a pestrá je kulturní nabídka od Děčína po Varnsdorf. Ne, nedá se to stíhat všechno, to ani náhodou. A přece, je tu jeden problém: Informace. Dobře si vybrat, to znamená vědět o kompletní nabídce. Děčínský Deník dělá, co může, a jsou tu i další nástroje mapování kulturní nabídky – a přece se člověku tu a tam stane, že mu nezbude než žehrat, že včera prošvihnul to a to. Dnes do téhle palety přispějeme kompletní nabídkou předplatného, které nabízí Městské divadlo Varnsdorf. Je pestré, vybere si každý – vejražný návštěvník, který jde za známými jmény, fajnšmekr, kterému jde o hlubší rozměry díla, ale třeba i rodiče, kteří chtějí svým dětem představit mámivý a neobyčejný svět divadla.

Zábava plná známých tváří

Předplatitelská skupina C je rok, co rok nejvíce vyžadovaná. Není divu, dramaturgie do ní shromáždí atraktivní tituly, bez výjimky komedie, ve kterých se objevují známá a často i legendární jména českého divadla. Tuto sezónu nás čeká pět „blockbusterů“. Začněme třeba slavnou broadwayskou komedií Neila Simona BOSÉ NOHY V PARKU, dokonale známou z filmového zpracování s Jane Fondovou a Robertem Redfordem. Ve Varnsdorfu nás do hlediště pozvou třeba RUDOLF HRUŠÍNSKÝ nebo VERONIKA FREIMANOVÁ. Typický anglický humor zase obstará PETR NÁROŽNÝ, který si ke svým osmdesátinám nadělil roli britského ministerského předsedy ve svižné konverzační a situační komedii PARDON, PANE PREMIÉRE. Být manželkou slavného spisovatele může být dost složité, zejména, máte-li tušení, že jeho inspirace mohou být i velmi konkrétní – hlavně pokud jde o ženské hrdinky jeho děl. O tom nás přesvědčí LENKA VLASÁKOVÁ s MIROSLAVEM ETZLEREM v komedii CO TO PÍŠEŠ, MILÁČKU? A je tu i další hollywoodským filmem prověřená komedie – KAKTUSOVÝ KVĚT. Kdo viděl snímek s Ingrid Bergmannovou a Walterem Matthauem, ví, že ho čeká báječná zábava, pro tentokrát s ADÉLOU GONDÍKOVOU a LUKÁŠEM VACULÍKEM. Pátým titulem je komedie ze života mužů, kde chlapi zůstali sami sebou. CHLAPI SOBĚ je výraznou hereckou příležitostí například pro OLDŘICHA NAVRÁTILA nebo FILIPA BLAŽKA. Pět osobních setkání s oblíbenými herci, to přece není málo.

Co se děje na českých jevištích

Skupinu A vyhledávají především diváci, kteří od divadla čekají více, než jen zábavu a známé tváře. V ní varnsdorfské divadlo pravidelně mapuje pozoruhodné inscenace napříč českým divadelním světem. Pro tuhle sezónu je tu hned devět inscenací, a to už je docela zajímavý vzorek dění na českých jevištích. Začněme třeba zbrusu novým počinem Městského divadla Mladá Boleslav, které je ve Varnsdorfu pravidelným hostem. Titul je atraktivní už jen tématem – DRÁKULA. Dramatizace vznikla na míru pro soubor mladoboleslavského divadla a bude to velká divadelní podívaná. Divadlo Bolka Polívky přiveze FICHTL, hořkou komedii z doby, kdy život běžel na jeden válec s PAVLEM LIŠKOU a MICHALEM ISTENÍKEM. Velmi ceněná je inscenace ústeckého Činoherního studia JÍDELNÍ VŮZ, stejně jako lehce cynická komedie Divadla Verze DRAZÍ RODIČE s DAVIDEM PRACHAŘEM, ONDŘEJEM RYCHLÝM nebo MATOUŠEM RUMLEM. Muzikálovou tvorbu zastupuje pozoruhodný titul ZAVŘI OČI, MAXI postavený na písničkách divadla Semafor a dalších českých hitech šedesátých let s ROMANEM ZACHEM a LINDOU RYBOVOU. Konverzační komedie ve dvou lidech, je-li dobrá, bývá vždycky hereckým koncertem. JIŘÍ LAGMAJER a PETRA HŘEBÍČKOVÁ tohle kritérium ve hře V ZÁVĚJI naplňují měrou vrchovatou. Je-li ovšem herec na jevišti úplně sám a má navíc zvládnut hnedle patnáct rolí, musí to být zcela mimořádná osobnost. A tou MIROSLAV TÁBORSKÝ bezesporu je. V BLÁZINCI se o tom přesvědčíte sami. Divadlo Na Jezerce přiveze pitoreskní pohled do světa televizních talkshow OBČAN PRVNÍ JAKOSTI, ve které JAN HRUŠÍNSKÝ s NELOU BOUDOVOU a MILUŠÍ ŠPLECHTOVOU předestřou otázku, má-li mít skutečně každý volební právo. Dost možná nejvíce očekávaní vzbuzuje hra Edwarda Albeeho KOZA ANEB KDO JE SYLVIE? S HYNKEM ČERMÁKEM a PETROU ŠPALKOVOU. Provokativní a nekonvenční inscenace budí pozdvižení, kdekoli se objeví. Je prostě nač se těšit.

Vezměte děti do divadla!

Divadlo by mělo být pro děti domem podivuhodných tajemství, zvláštním světem objevování, překvapení a nevšedních zážitků. Světem, kde je možné i to, o čem dospělí tvrdí, že to nejde. Když dítě dovrší třetí rok života, je připraveno vnímat divadlo a užít si ho tak, aby v něm příběhy odvíjející se na jevišti probouzely radost i smutek, aby na ně reagovalo a stávalo se součástí představení. Rok za rokem se pak kouzlo divadla v dětské mysli prohlubuje. Je to důležité pro rozvoj fantazie i kreativity. Divadlo zkrátka děti obohacuje. A nedělní pohádky skupiny B, při kterých vedle nich sedí i jejich rodiče nebo prarodiče, navíc pozoruhodně upevňují rodinné vztahy. To není jalová propagace, to je dávno prověřený fakt. Městské divadlo Varnsdorf přesně v tomto duchu připravilo kolekci pěti pečlivě vybraných pohádek. Za cenu jednoho velmi skromného rodinného oběda v restauraci připravíte sobě i svým dětem pět možností těšit se, užít si a dlouho si pak o prožitém povídat. Otevřete jim bránu do mámivého a pestrého světa divadla. A tituly? PERNÍKOVÁ CHALOUPKA s tak trochu jiným pohledem na ježibabu, VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ propojující činohru s loutkami, DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA MODROOČKA, PRINC A VEČERNICE nebo výtvarně velmi působivá inscenace proslulého hradeckého divadla Drak O ZLATÉ RYBCE. Každá pohádka vhodná už pro děti od tří let.

Všechny tváře hudby

Řada K neboli Koncertní. Setkání s hudbou na mnoho způsobů. Operní recitál špičkové japonské sopranistky YUKIKO KINJO, sólistky Národního divadla v Praze bude následován tvorbou skupiny Beatles v osobitém podání kytarového virtuosa MILANA BÁTORA. V nekonečných prostorách mezi klasickou, lidovou a filmovou hudbou bude putovat skvělé německé duo violoncellisty MATTHIASE HUBERA a klavíristy FALKA SCHÖNFELDERA, zatímco trio VIBRAFONISSIMO představí skladby legendárních autorů jako jsou Chick Corea, Astor Piazzolla či Richard Galliano v pozoruhodné sestavě: Vibrafon, marimba, akordeon, kontrabas! Jedním z vrcholů řady pak bude recitál v současnosti nejvýraznější české šansoniérky, dámy mimořádného charismatu, osobitého hereckého projevu a nádherného hlasu, RENATY DRÖSSLER.

Abonentem snadno a rychle

Udělat sobě, svému partnerovi nebo celé rodině divadelní a koncertní radost, to je přece na sklonku léta půvabný nápad, nemyslíte? Pokud vás tedy některé z předplatitelských řad oslovily, není nic jednoduššího než zavolat na číslo 412 372 568 nebo napsat e-mail na adresu pokladna@divadlo.varnsdorf.cz, či divadlo@varnsdorf.cz, případně prostě zajít do pokladny divadla – a abonentku máte zařízenou. A když k tomu přidáte fakt, že i z nejvzdálenějšího místa Děčínska je to do Varnsdorfu blíž, než třeba z Ďáblic na Zbraslav – bereme-li v úvahu dobu jízdy - není prostě co řešit.