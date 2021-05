Ve čtvrtek 15. dubna schválila těsná nadpoloviční většina zastupitelů našeho města podporu změny využívání tratě č.132 tzv. Kozí dráha na cyklostezku. Toto zvláštní usnesení je v přímém rozporu s názorem nového vedení Ústeckého kraje.

Pavel Sinko. | Foto: Archiv Deníku

To totiž na základě zájmu několika přepravních subjektů přimělo Správu železnic, aby tuto zajímavou železniční trať spojující Děčín např. s Telnicí a s Krupkou (i s její lanovkou na Komáří vížku), dala konečně do pořádku tak, aby se mohla na ní opět provozovat přeprava osob a i nákladů. Někteří zastupitelé asi nedomysleli, co se může stát. Tento unáhlený skutek znamená, že by se měly zastavit již rozeběhnuté práce na výrazné údržbě trati, zatím alespoň v úseku do Telnice. Podivná je představa některých zastupitelů, že nám tuto cyklostezku někdo postaví. Usnesení zastupitelstva oslovilo Správu železnic, která by samozřejmě provedla záměnu dráhy za cyklostezku, ale za něčí finance. Kdežto zprovoznění tratě by musela provést v rámci svého rozpočtu. Uváděný předběžný údaj 50 milionů korun je odhadovaná částka na první etapu úpravy celé železniční tratě až do Oldřichova u Duchcova. Přičemž úsek Děčín-Telnice je průjezdný (pracovní vlaky Správy železnic jej běžně celý projíždějí). Tento úsek samozřejmě vyžaduje provedení větší údržby, například důsledným vyřezáním náletových porostů v okolí tratě (toto již Správa železnic začala provádět), plánovaným obnovením označení, které někteří naši spoluobčané rozkradli a kontrolou, případně vyrovnáním kolejového svršku.