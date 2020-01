Ve Zpravodaji města č. 23 z 13. 12. 2019 jsem si přečetl odpovědi děčínským opozičním zastupitelům od náměstka primátora Jiřího Anděla na jejich připomínky k návrhu rozpočtu našeho města na rok 2020. Nemíním dále hodnotit jeho činnost ve vedení města a i činnost celého současného vedení.

Pavel Sinko. | Foto: Archiv Deníku

Toto je především role současné opozice v Zastupitelstvu města, která se o to i snaží. Mně mimo jiné stačí, když se téměř při každodenní chůzi po ulici Prokopa Holého a Husově náměstí podívám na tento obraz neschopnosti současného vedení v rámci rozvoje města. Jednou z dalších „perel“ je i změna navržená Radou města pro rok 2020, a to konání jednání zastupitelstev pouze každé dva měsíce, místo každý měsíc, tak jako to bylo dosud nepřetržitě od roku 1994. Bude tak ohrožena akceschopnost při řízení města. Je to asi úlitba primátorovi Hroudovi, který se svojí arogancí vůči opozičním zastupitelům není schopen v normálním čase odřídit tato jednání a jsou pro něho dosti velikou zátěží spíše trápením.