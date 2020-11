Pavel Hlušička: 17. listopad a holé ruce - hole v ruce

Ač osobně nemám rád prázdná ohraná slova, přesto je to krásná hříčka se slovy. Jakožto člověk s poruchou autistického spektra (PAS), rád realizuji to, o čem ostatní jen mluví. Proto jsem se letos na 17. listopad vydal do Prahy s holemi.

Holé ruce. | Foto: Pavel Hlušička