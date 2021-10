Divácky oblíbený pořad Partička se v prosinci představí také ve Varnsdorfu.

Partička, ilustrační fotografie. | Foto: web

Zábavný pořad Partička vyráží na podzimní tour, v rámci které se zastaví také ve Varnsdorfu. Partička se představí v městském divadle Varnsdorf 15. prosince od 20 hodin. Jak scénky této povedené „partičky“ dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro samotné aktéry, ale i pro publikum. Geňa je v životní formě a hádá ještě lépe než kdy předním. A je to také hlavně o Vás. Bez pomoci publika by to nebyla Partička.Vstupenky se dají koupit na internetových stránkách divadla a byla stanovena jednotná cena 550 korun.