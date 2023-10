Otec českého blues na Mandava Jazzu. Jan Spálený s ASPM míří do Kocoura

Jsou legendy, jejichž plakáty nevisí na každém rohu a přece jsou hluboce vepsány do historie i života české muziky. Jan Spálený je, jak se často říká, vynálezcem českého blues. Každopádně je to ale kumštýř, který pětačtyřicet let vytrvale neuhýbá z cesty, kašle na trendy a na zájem médií a hudba, která za ním zůstává, je ryzí, autentická a syrově krásná. Zažít jeho koncert znamená nechat se pozvat do jeho světa. A ten je podivuhodný, křehký, skutečný a jedinečný. Obklopen brilantními muzikanty z ASPM (Amatérské Sdružení Profesionálních Muzikantů) rozprostře sítě svých tónů a slov v pátek 3. listopadu o půl osmé večer v sálu varnsdorfského pivovaru Kocour a zahraje v rámci festivalu Mandava Jazz. Jste zváni…

Jan Spálený je ročník 1942, takže táhne káru plnou nástrojů s osmi křížky na krku – a přece pořád plnokrevně a opravdově. A také klidně, neboť v jeho hudbě od počátku byl obsažen klid a nadhled nad lidským pinožením po tomto světě. Už v pubertě objevil dixieland, který mu byl pootevřenými dvířky do tajemné jazzové zahrady. Pracoval jako kopáč v továrně Rudý Letov a snil o hudbě. Pak přišla konzervatoř a naplnění lásky k dechovým nástrojům. Jan hrál na trombón, tubu, barytonsaxofon, kornet… Šel z žánru do žánru a hledal. S bráchou Petrem měli kapely Hipps a Apollobeat. Brouzdal popem, rock´n´rollem, rhythm and blues, ale i klasikou. Jan Spálený a ASPM

Kdy: 3. 11. 2023 v 19.30

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf Jeho první samostatné album Edison bylo v roce 1978 zjevením. Jan vzal milovanou sbírku Vítězslava Nezvala, jednu z nejsilnějších českých básnických sbírek, a zhudebnil ji. Právě Nezval byl mu tak trochu překvapivým učitelem blues, protože právě k blues Jan musel doputovat, tak bylo nejspíš psáno a sudičky nad jeho kolébkou přilétly pravděpodobně odněkud z povodí Mississippi. Definitivní přestup k blues se udál se vznikem seskupení ASPM, které ho od roku 1984 provází až dodnes. Postupem času se dopracoval k naprosto originální, v tom nejlepším slova smyslu ryze české podobě původně amerického žánru. Průběžně od 60. do 80. let působil i jako hudební režisér ve studiích Supraphonu, jeho jméno najdeme na obálkách těch nejvýznamnějších alb českého rocku, jazzu i popu – podílel na většině alb Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa, Luboše Andršta, Jiřího Stivína, Martina Kratochvíla nebo skupiny Marsyas. Posluchači Českého rozhlasu znají Jana Spáleného i jako moderátora, například z jeho pořadu Je mi ctí. Hardwicke Circus: Na shledanou v O2 aréně! Jan Spálený je v české hudbě naprosto nepřehlédnutelným zjevem. Nejen, že se podílel na mnoha projektech významných českých kapel a muzikantů, jeho osobní a osobitá cesta, která ho dovedla až na bluesový trůn, je jednoduše úchvatná. Dnes je bluesovou komunitou uznáván jako doyen a pevná opora celé této scény. Jeho skupina ASPM dlouhodobě těží především z jeho skladatelské i textařské invence. Její unikátní zvuk s dominujícím elektrickým pianem a klavírem, vibrafonem a basovou složkou hutněnou kontrabasovou tubou, je vtahující a návykový. Na koncertech Jana Spáleného a ASPM se pohybujeme někde mezi jazzem, blues a v drobných náznacích předměstským šramlem. Má to hospodský švih i klubovou kultivovanost. Osobnost Jana Spáleného, jeho neopakovatelný pěvecký projev, síla jeho osobnosti, to je největší deviza večera, který nás čeká. ASPM jsou:

Jan Spálený – piano, kornet, zpěv; Michal Gera – křídlovka, trubka, zpěv; Filip Spálený – tuba, basa; Filip Jeníček – bicí; Radek Krampl – vibrafon