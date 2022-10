Exkurze děčínských studentů.Zdroj: Regina MarkováPo zhruba čtyřhodinové cestě autobusem napříč republikou byl naší první zastávkou Mikulov, jihomoravské město u samotných hranic s Rakouskem. S paní průvodkyní jsme nejprve dorazili k baroknímu zámku a prohlédli si zahrady. Následoval zámek samotný, ve kterém jsme nahlédli do jeho sklepení. Zde nás zaujal obří dřevěný sud, osmý největší svého druhu v Evropě. Poté jsme se přesunuli do židovské čtvrti se synagogou, která byla poslední zastávkou této prohlídky. Následoval společný výšlap na Svatý kopeček a posléze zhruba dvouhodinový rozchod na večeři. K večeru jsme se pak vypravili autobusem do Dolních Věstonic, kde jsme přečkali noc v ubytovně na základní škole a nabrali síly na následující den ve Vídni.

V brzkých pátečních hodinách se naše skupina přesunula do Vídně. Cestou nám spolužáci připravili zajímavé vstupy o vídeňských památkách. Prvotně jsme zamířili k areálu zámku Schönbrunn. Vybaveni příručním průvodcem s audiozáznamem v českém jazyce jsme prošli reprezentativní prostory zámku a dozvěděli se mnoho informací o jeho obyvatelích. Po prohlídce zámku jsme navštívili přilehlé schönbrunnské zahrady, které si každý po zadaném rozchodu mohl projít sám. K vidění toho bylo dostatek, ať už se jednalo o repliku římských ruin, Neptunovu kašnu, japonskou zahradu, holubník či glorietu tyčící se nad zahradami i nad zámkem samotným.

Druhou zastávkou byl Hundertwasserhaus, dílo vídeňského architekta a malíře Friedensreicha Hundertwassera. V něm se nachází přilehlý prostor Hundertwasser-Village, místní obchodní centrum věnované hlavně prodeji upomínkových předmětů, replik obrazů Friedensreicha Hundertwassera, Gustava Klimta, a překvapivě i Alfonse Muchy.

Naší třetí zastávkou bylo centrum Vídně, v němž jsme strávili celé páteční odpoledne. Okružní cestu jsme započali na náměstí Schwedenplatz, v srdci rakouské metropole. První významnou zastávkou byla katedrála sv. Štěpána, kde jsme mohli obdivovat majestát gotického chrámu, jehož prvopočátky sahají až do 12. století. Od katedrály jsme se přesunuli k hlavní obchodní třídě Vídně, k ulici Graben (Příkopy). Všimli jsme si, že svou pobočku zde mají světoznámé módní řetězce Swarovski, Gucci, Alpha Tauri a mnoho dalších. Nejvýznamnější stavbou ulice je morový sloup Nejsvětější trojice. V Hofburgu, zimní rezidenci rakouských císařů, je možné navštívit několik muzeí, sídlo rakouského prezidenta či Španělskou jezdeckou školu. Cestou jsme si povšimli vyvěšené vlajky, která značila přítomnost rakouského prezidenta Alexandra Van der Bellena v jeho sídle. Za Hofburgem jsme nemohli minout dvě architektonicky symetrické budovy, Uměleckohistorické a Přírodovědné muzeum. Parku mezi těmito budovami vévodí majestátní socha Marie Terezie. Tam nás dostihly prodejkyně růží, které vytušily, že naše spolužačky růže milují a rády si je koupí.

Exkurze děčínských studentů.

Unikátní budova Státní opery je schovaná mezi okolními domy, ale jakmile ji spatříte zpoza rohu, ihned zaujme. Poslední zastávkou byl Hotel Sacher, patřící kdysi cukrářské rodině Sacherů. Ten pravý a jedinečný Sachrův dort, vyrobený podle původní receptury, lze okusit pouze v kavárně tohoto hotelu. Naši procházku vídeňským centrem zakončil asi hodinový rozchod. Někteří jej využili, aby se prošli centrem, jiní, aby našli něco na zub. Nakupování v samotném centru Vídně by naši peněženku velmi zabolelo, tudíž zůstala většina studentů především u obstarání jídla a pití.

Poslední minuty odbily, byl čas přesunout se do slavného Prateru. Bohužel pro nás, vymezený čas byl příliš krátký. Úchvatný zábavní park nedaleko centra Vídně nabízí velké množství atrakcí, od jedné z nejstarších atrakcí světa, vídeňského obřího kola Riesenrad, až po moderní adrenalinové atrakce. Každý z nás si zde našel to své. Ti odvážnější vyzkoušeli volný pád či Černou mambu, obří houpačku ve tvaru hada, která s vámi hází sem a tam neskutečnou rychlostí. Někteří studenti si užili skvělou jízdu na horské dráze. I když jsme v Prateru strávili jen necelou hodinku, každý měl dostatek času vyzkoušet si alespoň jednu atrakci. Zábavní park Prater byl skvělým zakončením našeho výletu do Vídně. Plni zážitků jsme nasedli do autobusu a vyjeli směr Děčín. Mnozí byli ve Vídni poprvé, proto nás potěšilo zažít ono dobrodružství v objevování a prozkoumávání vídeňských památek, centra města a historie jako takové. Vrátili jsme se velice unavení, ale plní zážitků a krásných vzpomínek z úchvatné exkurze do velkolepého města.

Adam Böhme C4.A, Denisa Basařová C4.A, Adam Křivánek C4.B