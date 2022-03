Probíhající jarní prázdniny si můžete zpestřit v děčínské zoologické zahradě oblíbenou dětskou hrou šipkovaná. Zoo si pro děti připravila celkem sedmnáct stanovišť s podtitulem „Hledání medvědího pokladu“, na kterých budou plnit nejrůznější úkoly a luštit písmenka do tajenky. Tajenkou je místo, kde mají po projití stezky hledat medvědí poklad. Šipkovaná je k dispozici všem zájemcům až do neděle 20. března.

Zoo je otevřena denně od 8 do 18. hodin. Dospělý člověk za vstup do děčínské zoo zaplatí 100 korun, děti od 3 do 15 let 70 korou. Stejnou cenu zaplatí senioři nebo studenti po předložení patřičného průkazu.

Alena Houšková

