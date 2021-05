Terarijní Expozice Rajské ostrovy má od tohoto týdne nové obyvatele. Stala se jimi šestice bizardních bezobratlých tvorů jménem bičovec tyčkovitý. Jde o zvíře, které na první pohled připomíná křížence pavouka a štíra.

Děčínská zoo se rozrostla o nový druh. | Foto: Zoo Děčín

Je to jejich blízký příbuzný a také patří do třídy pavoukovců. Říká se mu také krabovec, toto označení si vysloužil podle zvláštního způsobu pohybu, protože leze do boku stejně jako krab.