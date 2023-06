Chirurgové Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., si připsali další ocenění na významném odborném setkání oborových specialistů. Na třídenním Národním chirurgickém kongresu, který hostilo Cubex Centrum Paraha, vybrala porota složená ze špičkových specialistů v oboru jako nejlepší poster MUDr. Jana Moravíka a spoluautorů – prim. MUDr. Jana Rejholce a lékaře Pavla Timoshina, přibližující 10 let zkušeností s laparoskopickými kolorektálními operacemi obézních pacientů.

Z kongresu chirurgů. | Foto: Se souhlasem Krajské zdravotní, a.s.

„Výsledky naší práce prezentujeme na Národním chirurgickém kongresu pravidelně. O to více mě i mé kolegy těší, když je oceněna tak, jako poster doktora Moravíka. Tým děčínské chirurgie při retrospektivní analýze prezentuje soubor 458 pacientů s věkovým průměrem 65 let a mediánem 67 let, jimž jsme na našem pracovišti provedli elektivní resekci rekta," uvedl primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín MUDr. Jan Rejholec, jenž na kongresu vystoupil s vyžádanou semilive prezentací robotické resekce rekta.

Z uvedeného souboru mělo podle primáře nadváhu a obezitu v součtu 70 % operovaných pacientů, normální váhu podle hlediska BMI – Body mass indexu – pouze 26,4 %. V závěru jsme na základě vyhodnocených dat, získaných během celé dekády, mohli konstatovat, že miniinvazivní operace jsou i u obézních pacientů bezpečně proveditelné za cenu lehce delšího operačního času.

Chirurgický obor v děčínské nemocnici má velkou tradici. Zdejší oddělení pořádá celostátní odbornou konferenci s názvem Děčínské chirurgické dny. V roce 2022 se na děčínském zámku uskutečnila akce se 180 účastníky již pošesté.

Co je poster? Plakát většího rozměru používaný k prezentaci výzkumu nebo výzkumného projektu. Funkcí posteru je zaujmout a přitáhnout pozornost posluchačů. Posterů se např. využívá při prezentaci projektu či odborné studie.