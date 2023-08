Vstup do Edmundovy soutěsky je zakázaný z důvodu nebezpečí pádu stromů a kusů skal následkem loňského požáru. Za značku se zákazem přesto lidé chodí. Z cesty, která vede podél řeky, totiž nejsou žádné následky požáru vidět. Při pohledu z vrchu by byl ale asi kde kdo překvapený, jaké nebezpečí na turisty číhá.

Po rozřezání na menší části tam kusy stromů Správa nechává ležet horizontálně opřené o pařezy. | Foto: Tereza Müllerová

Na mé ranní cestě mě doprovází déšť. Věřím, že radar, na který jsem koukala, nelže a pršet přestane. V Krásné Lípě se setkávám s Tomášem Salovem, tiskovým mluvčím Správy Českého Švýcarska, a vyrážíme služebním autem směrem na Hřensko. „Jak se vám to tu líbí?“ ptá se mě, když vyjíždíme z Doubice. Vedeme rozhovor na téma požáru a Salov mi vysvětluje, že protože požár spálil smrky, které nejsou pro tuto oblast přirozené, má teď příroda možnost vytvořit přirozený, rozmanitý a hustý les.

V Mezné není na první pohled znát, že by se k ní oheň byť jen přiblížil, všude okolo nás je zelená barva. „Shořely tady tři domy, ale ne protože by požár došel až k nim. Z míst, kde hořelo odlétaly žhavé kusy, které kvůli větru dolétli k těm domům. Jeden měl tújový plot, jiný dřevěnou verandu,“ popisuje mi Salov, jak požár vypukl v Mezné. Vedle shořelého domu, respektive jeho sutin, stojí penzion, který požár nepoškodil. Tento dům se Mezná rozhodla zlikvidovat na vlastní náklady, jeho majitel je totiž dlouhodobě v zahraničí.

Vydáváme se na lesní cestu, kam auta za normálních okolností nesmí. Tady už vidím, že požár byl Mezné opravdu blízko. Ve svazích, okolo cesty, na které míjíme pár turistů, trčí černé ohořelé zbytky stromů. Mezi nimi se ale zelená kapradí a spousta malých bříz, kterých je tu teď příroda plná. Déšť sice ustal, ale cesty zůstaly rozmočené a bahnité, potkáváme i pár spadlých stromků. Salov je ale bez váhání z cesty odstraňuje, abychom mohli pokračovat v cestě.

FOTO: Okolí Pravčické brány je i rok po požáru velkým spáleništěm

Po několika minutách zastavujeme a vydáváme se nad Edmundovu soutěsku do míst, kde se právě uklízí po požáru a kam lidé ze Správy pravidelně chodí kontrolovat stav. Déšť až neskutečně zvýraznil barvy a my šlapeme po oranžovo-zeleném porostu. Salov mě prosí, abych koukala, kam šlapu. „Škoda každého stromečku, který zašlápneme,“ pronáší a pokračuje k okraji. „Je neuvěřitelné, co déšť dokáže, ten zelený mech tu předtím nebyl,“ obdivuje um přírody. Scházíme níž a níž, cesta je prudká a klouže, pod nohama máme černou směs popela, písku a bahna.

Salov mi ukazuje označené kusy skal, které kontrolovali a posuzovali odborníci, popadané stromy, a jak to vypadá, když se strom vyvrátí. Utrhá totiž kousky pískovce, které se pak můžou skutálet až dolů do soutěsky. „Ty stromy leží svisle, oni je postupně rozřežou na části, ty části vytahají nahoru a horizontálně je opírají o pařezy. A v takovém stavu tady zůstanou,“ vysvětluje mi Salov. Přicházíme na úplný konec cesty, na okraj, ze kterého vidím dolů na Kamenici. Na protějším břehu mi ukazuje ohořelý vrcholek, na kterém je problematická borovice. „Je shořelá, ale stojí. Nemáme ji jak dostat pryč a může kdykoliv spadnout dolů,“ vysvětluje. Když vidím, jak to tady nahoře vypadá, co všechno může dolů spadnout a jaké je to riziko, obejít zákaz dole u vstupu do Edmundovy soutěsky by mě už ani omylem nenapadlo.