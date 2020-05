Je pravdou, že jako kraj jsme původně navrhli cenu výrazně nižší, než jakou určil znalecký posudek. Osobně jsem byl ochoten podpořit investici kraje na nákup majetku zbídačené nemocnice až do výše 40 milionů korun. Důvod byl jednoduchý: s péčí řádného hospodáře a s vědomím, že o Lužickou nemocnici za cenu přes 60 milionů korun dle znaleckého posudku opravdu nemá nikdo zájem, jsem zkrátka nemohl a ani nechtěl nabízet plnou částku. Proč bych měl ve veřejné soutěži nabízet plnou cenu, když vím, že o majetek nebude mít nikdo zájem?

Opoziční návrh, který byl nakonec Zastupitelstvem schválen, a který sice umožnil získání nemocnice do majetku kraje, ale právě za cenu znaleckého posudku, jsem aktivně nepodpořil. A to především z toho důvodu, že to byla nejjednodušší cesta, jak kraji hodit problém Lužické nemocnice na hlavu, a to na dlouhé roky dopředu a za nejvyšší možnou cenu.

Je podle mého soudu dobře, že Ústecký kraj bude mít pod kontrolou nemocnici, která zajišťuje péči pro více jak padesát tisíc obyvatel. Na druhé straně si musíme otevřeně přiznat, že plnohodnotná nemocnice v Rumburku není otázku nejbližších let. Místo toho, abychom zchátralou a rozkradenou nemocnici zakoupili za rozumnou cenu a ušetřené peníze investovali třeba do její renovace, získali jsme teď dost drahou ruinu.

Řeknu otevřeně, že za stav nemocnice v Rumburku může zejména manažerské selhání politiků, a to napříč stranami. Naším úkolem je, abychom se teď se vzniklou situaci poprali a udělali maximum pro to, aby nebyly ohroženy životy lidí a byla zajištěna alespoň základní lékařská péče. Tenhle příběh nemocnice na okraji zájmu pražských politiků ale ještě zdaleka nekončí. Cesta to však bude dlouhá a trnitá.

Martin Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje