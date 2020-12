Začátek Adventu postihla stejně jako jiné plánované společenské události pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření. Tradiční začátek odpočítávání dnů do příchodu Ježíška tak měl všude pouze on-line podobu. Ke spoluobčanům promlouvali starostové prostřednictvím místního rozhlasu nebo v on-line přenosech na sociálních sítích. O to víc všichni ocenili finanční přispění Skupiny ČEZ, která v této nelehké době pomohla obcím ušetřit nějakou tu korunu v již tak napnutých rozpočtech.

Konkrétně na severu Čech přispěla společnost celkovou sumou 820 000 korun na výzdobu a slavnostní rozsvícení vánočních stromů 30 obcím v Ústeckém a 7 obcím v Libereckém kraji.

„Letošní rok byl pro všechny hodně náročný. Není těžké být dobrým partnerem v dobách klidných, vztahy nejlépe prověří krize a té se nám letos bohužel dostalo vrchovatě. ČEZ prostřednictvím své nadace poskytnul několik desítek milionů na boj s covid-19 velkým městům i maličkým vesničkám. Věříme, že lidé si potřebují po tom vypětí Vánoce alespoň trochu užít, proto jsme rádi opět přispěli i na výzdobu. I zdánlivé maličkosti jsou totiž v této době důležité,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ústecký kraj - Bečov, Blažim, Brandov, Březno u Chomutova, Děčín, Dolní Podluží, Duchcov, Chabařovice, Chomutov, Jiřetín pod Jedlovou, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Krásná Lípa, Ledvice, Lenešice, Málkov, Měděnec, Místo, Most, Perštejn, Postoloprty, Povrly, Spořice, Šluknov, Teplice, Trmice, Vejprty, Výškov.

Liberecký kraj – Hrádek nad Nisou, Kravaře, Víchová, Lomnice nad Popelkou, Tatobity, Sloup v Čechách, Železný Brod.

Adventní kalendář s on-line soutěží

Zatímco děti si čekání na Ježíška krátí vyjídáním čokolád z adventních kalendářů, svým zákazníkům a fanouškům firemního profilu na Facebooku připravila Skupina ČEZ vánoční soutěž. Až do 15. prosince připadá na každý den jedna soutěžní otázka, případně tipovačka či nějaký úkol. Ti, kteří správně odpoví a bude jim přát i štěstí, získají poukaz na vánoční strom v hodnotě 1 000 Kč a vánoční světýlka k tomu. Soutěž, ze které se rozhodně netloustne, najdete na www.facebook.com/SkupinaCEZ.

Ani příznivci charitativní aplikace EPP – Pomáhej pohybem nepřijdou zkrátka, a to díky již šesté série soutěží Adventní kalendář. Mohou vyhrát cenné sportovní suvenýry, které do soutěží věnovali například Jaromír Jágr, Barbora Strýcová, nebo Petra Kvitová, ale také praktické sportovní pomůcky. Zájemci si o ně mohou zasoutěžit až do Štědrého dne na Facebooku EPP (www.facebook.com/EPPpomahejpohybem).

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ