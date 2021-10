Lidé mají poslední šanci nominovat „svou" alej do soutěže Alej roku 2021.

Alej roku, ilustrační fotografie | Foto: zdroj autora

Do uzávěrky zbývá posledních několik dnů. V Ústeckém kraji jsou zatím přihlášeny 4 z celkem 60 alejí z celé republiky. Detailní soutěžní nominace je možné zasílat na www.alejroku.cz už jen do úterý 26. října do 12 hodin. Začátkem listopadu pořádající spolek Arnika vyhlásí celonárodní hlasování.