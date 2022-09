„Návštěvníci si budou moci prohlédnout parní lokomobilu, která byla využívána pro pohon zemědělských strojů. Dům z Loubí oživí děti z Dětského domova na Střekově. Celý den se bude péct v kachlovém sporáku a společně s dětmi nakrouháme zelí, které našlapeme do zelňáku. Použijeme starý recept původních, německy mluvících obyvatel, kteří do zelí přidávali jalovec. Návštěvníci budou mít možnost nakrouhat jablka a vylisovat si čerstvý mošt z jablek nasbíraných přímo v muzejním sadu. Kromě práce čeká především na dětské návštěvníky řada dávno zapomenutých her, kterými trávili volný čas jejich prarodiče. Ke zhlédnutí budou i tři současně probíhající výstavy: grafiky Martina Raudenského v domě z Loubí, Modlitby malíře Martina Kruliše v kostele Máří Magdalény a především nezapomenutelná výtvarná výstava Dráteník na vsi aneb v komoře je myš, která osloví úplně všechny. Vstupné se na tuto akci neplatí, zpoplatněny jsou pouze prohlídky s průvodcem, které probíhají ve stanovených časech po celý den a je samozřejmě možné přijet i po kolejích,“ pozvala na zajímavou sobotu Věra Kmoníčková z Muzea v přírodě Zubrnice.

Muzeum v přírodě Zubrnice je pro návštěvníky otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 18.00. O víkendech a státních svátcích je možnost až do konce října přijet do Zubrnic, do muzea, historickým vlakem, který provozuje Zubrnická museální železnice.

Petra Valíčková

