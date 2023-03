Mezinárodní den žen oslaví v děčínské zoo slevou pro ženy

Levnější vstupné pro ženy. To je dárek děčínské zoologické zahrady všem ženám ve věku od 15 do 99 let k Mezinárodnímu dni žen, který každoročně připadá na 8. března.

Zoo Děčín. | Foto: Archiv

V tento den budou mít dívky, maminky i babičky vstup za zvířaty jen za 50 korun. V měsíci březnu je Zoo Děčín otevřena denně od 8 do 18 hodin. Expozice Rajské ostrovy pak od 9 do 18 hodin (se vstupenkou ze zoo mají návštěvníci vstup do expozice zdarma, platí v den zakoupení vstupenky). Alena Houšková, Zoo Děčín