Most v německé Pirně

„Posledním výsuvem jsme završili naše snažení, které začalo ve výrobě v Horních Počernicích, pokračovalo na montáži zde v Pirně a bylo vždy uzavřeno veřejností velice hojně sledovanými výsuvy. Poslední výsuv nebyl vůbec rutinní, vzhledem k omezeným podmínkám staveniště jsme museli kontinuálně manipulovat s výsuvným nosem, abychom zkopírovali tvar terénu za opěrou. Každé 4 m jsme zvedali výsuvný nos, který tak jel celou dobu zavěšený na hydraulice, i když jsme při předchozích výsuvech upřednostňovali jeho mechanické jištění pomocí čepů. Jelikož bylo nutné plně obsadit všechny podpěry, potřebovali jsme na výsuv 65 pracovníků,“ sdělil Marek Foglar, ředitel výstavby ze společnosti Metrostav.

Do konce letošního roku budou stavbaři spouštět ocelovou konstrukci ve výšce 70 metrů o 1,5 metru na hlavy pilířů a spojí je s nimi pomocí železobetonových náběhů. Poté bude následovat betonáž mostovky a dokončovací práce.

Most překonávající údolí říčky Gottleuba (u nás Rybný potok) ve výšce 70 metrů je dlouhý 916 metrů a propojí silnice 172 z Bad Schandau a 172 a, která slouží jako přivaděč k dálnici A17. Po dokončení se bude opravdu na co dívat, jelikož tento architektonický skvost vyniká neobvykle štíhlou konstrukcí i přes to, že na stavbu padne celkově sedm tisíc tun konstrukční oceli a dvanáct tisíc kubíků betonu.

Projekt by měl být dokončen na konci roku 2026.

Radim Mana, Metrostav