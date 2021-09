Akce je soukromá jak sem se již zmínila, vstupné dobrovolné. Lidí se bavili až do ranních hodin. Ať bylo krásně, nebo lilo jako s konve. Lidé přijížděli s okolních měst i zdaleka, Ústí nad Labem, Doksy, Louny, Žandov, Benešov nad Ploučnicí, Děčín, Litoměřice nebo třeba Olomouc.

Druhý ročník TruckFestu Merboltice opět červenec 2020 už aut najelo 21. Třetí ročník TruckFestu Merboltice se konal 17.července 2021 i za hodně nepříznivého počasí dorazilo 30 nákladních aut. Chci jen poukázat na to, že když se člověk pro něco odhodlá, nemá žádné sponzory, všechno platí ze svého, tak to jde.

První ročník TruckFestu Merboltice začal v červenci 2019 na místním hřišti v Merbolticich, pořadatel Jan Kučera si řekl, zkusíme to, třeba někdo dorazí. Dorazilo 9 nákladních aut z okolí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.