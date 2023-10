Když se za nějakou skupinu postaví Sir Paul McCartney, je to výjimečné a znamená to hodně. Minimálně pak záruku kvality a jedinečnosti. Řeč je o mladé britské klubové kapele Hardwicke Circus. Aby nevznikl dojem, že slavný Beatle se vyslovil jen formálně – když se dával dohromady program letošního Glastonbury, vložil se do věci a vyžádal si zařazení koncertu Hardwicke Circus. Pochopitelně mu bylo vyhověno.

Hardwicke Circus - Let's Make New Mistakes. | Video: Archiv kapely

Kdo tedy vlastně jsou tihle mladí kluci z malého městečka Carlisle na hranicích Anglie a Skotska? Jak se stalo, že za sebou mají přes 700 koncertů a že už předskakovali takovým muzikantům, jakými jsou Bob Dylan, Bob Geldof nebo Neil Young? Skupinu založili bratři Jonny a Tom Fosterovi ještě ve školních letech. Aby dali dohromady nejlepší dostupné muzikanty, tu a tam zlanařili i kluky z jiných školních kapel. Pak se odhodlali k veřejným vystoupením a úspěch byl daleko větší, než doufali. Když totiž ohlásili svůj první koncert, bylo vyprodáno už čtyři měsíce předem. Přidali tedy druhé vystoupení – a lístky se vyprodaly i na něj. Povzbuzeni lokálním úspěchem, vyrazili dobývat Anglii. Měli i notnou dávku štěstí. Všiml si jich totiž hudební veterán Dave Robinson, který začínal jako road manager jistého Jimi Hendrixe. Okamžitě rozpoznal jejich talent i potenciál a začal manažovat jejich cestu. Koncerty doslova pršely – hospody, kluby, divadla… A nezastavil to ani covid. Jakmile se totiž pandemie zklidnila, vyrazili Hardwicke Circus v roce 2021 na turné po patnácti britských věznicích. Pak hned festivaly, londýnské kluby… a teď? Evropské turné, jehož jedno zastavení se odehraje v rámci festivalu Mandava Jazz v krásnolipském pivovaru Falkenštejn v pátek 20. října o osmé večerní.

Sestava Hardwicke Circus

Jonny Foster – zpěv a kytara

Tom Foster – bicí a zpěv

Joe Hurst – basa a zpěv

Lewis Bewley-Taylor – klávesy

Jack Pearce – saxofon

Co Hardwicke Circus hrají? To je právě to nejzajímavější. Vytvořili pozoruhodný a strhující mix čehosi starého i nového. Jasně, fúze, řeknete si, to dělá kdekdo. Jenomže tihle kluci znějí jinak. Představte si, že Rolling Stones vytvoří album s The Doors jamujícími s Primal Scream a Arcade Fire. No vážně! K dovršení všeho frontman Jonny Foster jako by z oka vypadl mladému Micku Jaggerovi a podobá se mu i nasazením, feelingem a charismatem. A ještě si přidejte, že kapela nezvolila tradiční systém, kdy do města přijede parta muzikantů s nástroji a všechno si vypůjčí na místě – od zvukaře přes aparaturu po například bicí. Hardwicke Circus ne. Ti si vezou svůj výkonný aparát i vlastního zvukového mistra! Koncert v pivovarské hospodě Falkenštejn bude třaskavý a nabitý energií. Že tam nebude k hnutí? No, tím si buďte jisti!

Festival Mandava jazz ale v tomto týdnu nabízí ještě jeden mimořádný zážitek, který se dost možná může týkat i právě vás. V kavárně Jolesch situované v přízemí žitavského zámku totiž v sobotu 21. října v osm večer proběhne Jazzová Jam Session. Přihlásit se může kdokoli, stačí napsat na adresu osrozkrok@volny.cz a pak přijít. Klávesy a perkuse budou k dispozici, ostatní nástroje si přineste s sebou. Nikdy nevíte, s kým si zahrajete! Celý večer zahájí seskupení Funksessionkollektiv Dresden, které zahraje oblíbené skladby inspirované jazzovými velikány posledních padesáti let – od Wayena Shortera přes Olivera Nelsona, Dave Hollanda až po Charlese Minguse. Pak už bude pódium patřit všem, kteří si chtějí zajamovat. Přihlášeni už jsou jak čeští, tak němečtí zájemci, ale i milovníci jazzu odjinud. A pokud se chcete jen dívat, věřte, že bude nač!

Poslední douška patří těm, bez kterých by tenhle dvouměsíční hudební maraton nikdy nemohl proběhnout. Ono se to vždycky tak jako formálně dělá, že se poděkuje sponzorům, tady je ale namístě smeknout klobouk a vyjádřit poděkování z hloubi duše. Jsou přece aktivity, které jsou viditelnější – například sport. A přece se najdou instituce i lidé, kteří ochotně a rádi podpoří sérii koncertů a umožní lidem z celého Děčínska i ze saské Horní Lužice vidět špičkové muzikanty v zajímavých prostorách. O kom se mluví? V první řadě o Česko-německém fondu budoucnosti, o Ústeckém kraji, Státním fondu kultury ČR, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, firmě ABX, městech Varnsdorf a Rumburk, Technických službách města Varnsdorf – ale aktivních podporovatelů je mnohem víc. Ostatně, Děčínský Deník, jak jistě pozorujete, je nejen mediálním partnerem, ale především fanouškem regionálního festivalu, který propojuje sousedy, hranice, nehranice.