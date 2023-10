Tento týden nabízí festival Mandava Jazz hned čtyři lákavé lahůdky. Menu je pestřejší než ve většině zdejších restaurací, nejlépe tedy bude ochutnat všechno.

Fanfare Ciocarlia | Foto: Mandava Jazz

Josefína Čermáková & Jiří Maršíček

ČT 5. 10. v 19:00, vinný bar Pijánofka ve Varnsdorfu

Hudba lehká a voňavá jako víno, nádherně nadžezlý soul v podání půvabné Josefíny Čermákové, majitelky nádherného hlubokého altu a kytarového ekvilibristy Jiřího Maršíčka. Josefína zpívá v několika souborech – namátkou kapela Napořád nebo Crossroad Quintet – a pokud jde o vzory, přiznává Arethu Franklin, Raye Charlese nebo Billa Witherse, což, uznáte, je vytříbený vkus. Jiří Maršíček začínal jako pravověrný bluesman, postupně se ale vypracoval ve zcela osobitého multižánrového kytaristu. Tahle hudební porce doplněná sklenkou červeného, neboť krajem už táhne podzim, to bude velmi vítané zklidnění, kterého bude před pátkem obzvláště zapotřebí…

Radz

PÁ 6. 10. ve 20:00, Fabrika Doubice

V pátek totiž v doubické jazzové a rockové hospodě Fabrika vypukne velmi nevázaný koncert ukrajinského uskupení Radz. Jejich poletování ze žánru do žánru i jednoznačná pocta Franku Zappovi a jeho hudbě, to je nesmírně uvolněný hudební dýchánek, který nečekaně přechází v pěknou divočinu bez hranic. Zazní unikátní hudební nástroje, které bratři Serhij a Dmytro Radzetských sami konstruují, budeme putovat od progressive rockových ploch skrze houštiny krásných zappovských naschválů do funky tančíren a podivných zvukových čtvrtí. Bude to objevné, strhující a pulsující.

Fanfare Ciocarlia

SO 7. 10. ve 20:00, Kronenkino Zittau

Jedna ze dvou největších legend letošního programu roztancuje v sobotu večer žitavské Krokenkino. O tom není nejmenších pochyb. Na nářez seskupení Fanfare Ciocarlia tancují všichni bez rozdílu věku i hudebních preferencí. Balkánská dechovka prostě nenechá nikoho v klidu. A ještě jaká! Parta romských řízků z malé vesnice na hranicích Rumunska a Moldávie je totiž nejrychlejší dechovka světa. Kdekoli na světě hráli – a že už hráli skoro všude – vodili si publikum jako na provázku. A pozor – už dávno nejde jen o folklór, Fanfáři se ve svém stylu pustili do filmových i popových hitů a třeba jejich verze James Bond tématu je až hystericky populární. Tohle bude dost možná největší jízda letošního Mandava Festu!

Duo Hausmann – Heuken

NE 8. 10. v 19:00, kostel Na Kopečku v Rumburku

Zase úplně jiná káva bude nedělní soirée v rumburském Kostelíčku. Kouzlo velmi nezvyklého spojení trombónu a vibrafonu má bezmála terapeutické účinky, přestože hudba téhle dvojice osciluje mezi jazzem a popem. Chvíli hebké, chvíli drsné, tu intimní, tam zase zuřivé – takové jsou nálady hudby dua trombonistky Antonie Hausmannové a vibrafonisty Volkera Heukena. Ti dva se znají dlouhá léta, potkávali se v nejrůznějších seskupeních v domovském Lipsku, až z toho vlastně velmi logicky rezultovalo vytvoření dua. Důstojné a přitom komorní zakončení nabitého týdne.

