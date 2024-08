Do turnaje se prezentovalo celkem šestnáct hráčů, kteří byli rozlosováni do dvou skupin po čtyřech dvojicích. Hrál se systém každý s každým na jeden set do šesti. Ze skupin postupovali první dva do vyřazovací soutěže. Dvojice umístěné na třetím a čtvrtém místě hráli o malé B finále. Skupinu A vyhrála dvojice Musil V. a Praženka R. Druhé místo patřilo hráčům Samler M. a Havlík J. Třetí místo obsadili Potyš J.ml. s Košákem M. Čtvrtí byli Potyš J. st. a Vlk Z. Ve skupině B získali první místo Demuth J. s Musilem R. před Kejdanou A. a Černíkem F. Třetí místo obsadila dvojice Baudisch J. a Šmucr J. Na čtvrtém místě skončili Sýkora L. a Holub J.

close info Zdroj: Jaroslav Šmucr zoom_in 1. ročník memoriálu Bertíka Zontága ve čtyřhrách, putovní pohár.Po celodenním zápolení nakonec ve finále zvítězili Musil V. a Praženka R nad Samlerm M. a Havlíkem J. 6:2. a získali krásný Putovní pohár. Třetí místo získali Demuth J. a Musil R nad Černíkem F. a Kejdanou A. 6:1. V malém finále zvítězili Potyš J. st. a Vlk Z. 6:0 nad Košákem M. a Potyšem J.ml. Po skončení turnaje byl předán vítězům Putovní pohár a všichni hráči dostali ceny, za které organizátoři děkují všem sponzorům. Na závěr si hráči pochutnali na výborném gulášku a poseděli se vzpomínkami na Bertíka.

Výsledky:



Semifinále:

- Praženka R., Musil V. : Černík F., Kejdana A. 6:3

- Demuth J., Musil R. : Samler M., Havlík J. 3:6

Finále: Praženka R., Musil V. : Samler M., Havlík J. 6:2

O 3.místo: Demuth J., Musil R. : Černík F., Kejdana A. 6:1

Malé finále: Potyš J. st., Vlk Z. : Košák M., Potyš J. ml. 6:0

Jaroslav Šmucr