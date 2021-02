V letošním roce slaví Mezinárodní hudební festival Lípa Musica své dvacáté narozeniny a při této příležitosti chystá pro své příznivce a návštěvníky řadu dárků, a to nejen ryze hudebních. Mimořádným počinem je vydání výroční publikace s názvem Cestou hudby, která přináší poutavý příběh festivalu vyprávěný jeho zakladatelem a ředitelem Martinem Prokešem doplněný o bohatou fotografickou přílohu a ilustrace akademického malíře Atily Vörose. Součástí publikace je i živá nahrávka festivalového koncertu mezinárodně obsazeného Lípa Musica Sexteta, které v roce 2019 s úspěchem ve Waltersdorfu představil houslový virtuóz Josef Špaček.

Kniha Cestou hudby | Foto: Šimon Pikous

Publikace Cestou hudby přináší autentický pohled na vznik a vývoj festivalu od jeho počátků v českolipském Festivalu duchovní hudby až po dnešní dny, kdy je renomovanou mezinárodní hudební přehlídkou s přesahem působení do Německa. Autorem publikace, zakladatel a ředitel festivalu Martin Prokeš, zasvěcenou osobní formou vypráví vlastní příběh festivalu, vzpomíná významné osobnosti, které se podílely na jeho formování, a akcentuje klíčové umělecké projekty, které se pod hlavičkou festivalu podařilo zrealizovat.



„20 let v životě člověka není zanedbatelně krátký čas na celou řadu zážitků, zkušeností a různě dobrodružných cest, po kterých je možné se vydat. Pojďte se přenést prostřednictvím mého vyprávění na jedinečnou Cestu hudby, která se každoročně znovuobjevuje v malebném severočeském kraji a v prostředí bývalých Sudet. Lípa Musica, dnes již renomovaný mezinárodní hudební festival, představuje výjimečné hudební zážitky nejen v sakrálních prostorách s jedinečným geniem loci, emoce, přeshraniční partnerství, setkávání s neobyčejnými lidmi, potěšení, naději a víru ve vznikající hodnotu pro budoucí generace. Podaří se nám ji v budoucnu předat?“ říká Martin Prokeš, autor knihy, zakladatel a ředitel MHF Lípa Musica.



Tato česko-německá publikace je vydávána v limitovaném nákladu a vedle bohatého fotografického materiálu je doplněna o originální kresby českolipského akademického malíře Atily Vöröse. Přílohou publikace je CD s živou nahrávkou Lípa Musica Sexteta z mimořádného koncertu, který se uskutečnil 3. října 2019 v evangelicko-lutheránském kostele ve Waltersdorfu v rámci 18. ročníku festivalu. Umělecký garant festivalu, špičkový houslový virtuóz Josef Špaček si tehdy ke spolupráci přizval pět předních světových instrumentalistů a společně provedli díla Schönberga a Dvořáka. Nahrávka je k dispozici i samostatně. Publikaci Cestou hudby i nové CD vydal ARBOR – spolek pro duchovní kulturu v roce 2020 za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Publikace i CD jsou k objednání online na www.lipamusica.cz, publikace bude dále v prodeji ve vybraných institucích a knihkupectvích v České Lípě a Novém Boru.



Medailonek autora publikace:

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Spolupracoval se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel, předseda umělecké rady a ředitel stojí dvacet let v čele MHF Lípa Musica. V posledních letech je také členem správní rady Nadačního fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým postižením.