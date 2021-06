Pokud využíváte vlakové spojení na trati 081 Děčín -Benešov nad Ploučnicí Rumburk, připravte se na komplikace.

Vlak. Ilustrační foto | Foto: Michaela Hlinková

Společnost České dráhy totiž informovala o plánovaných výlukách. „Dne 16. června 2021 v době od 7:10 hodin do 14:00 hodin v úseku Benešov nad Ploučnicí Markvartice. Dne 17. června 2021 v době od 7:10 hodin do 14:00 hodin v úseku Markvartice Česká Kamenice. Ve dnech 24. a 25. června 2021 v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin v úseku Rybniště Rumburk,“ informovala Jana Hinterholzingerová.