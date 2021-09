Myslíme si, že letošní ročník Děčínské kotvy revilal fest se opět povedl. Návštěvnost byla neuvěřitelná, 1100 diváků je krásnè číslo. Oproti minulému ročníku se zlepšilo osvětlení i zvuk.Vypilo se i více piva 3560 kousků. Ráďa Kolínský nás provedl jako moderátor celým dnem a lepšího jsme si nemohli přát.

Soutěž kapel vyhrála Prague Queen, druhé místo Kabát revival – Varndsdorf, třetí místo RammCzech, čtvrté místo Petr Muk revival a páté místo Jiří Schelinger revival.

Na letošním ročníku Děčínské kotvy revival fest 2021 se podařilo získat pomoc Pro Elenku, jejíž příběh si můžete přečíst zde. Andělé bez křídel z.s. (původně Sbíráme víčka) v nádherné vybrané částce 120 640 Kč. A to hlavně díky šeku v hodnotě 80000 Kč od ČSOB Pojišťovny, která i financovala diváckou výhru v hodnotě 10 000 Kč. Dále se do kasičky na festivalu vybralo hlavně díky vám 35 140 Kč. Velký obdiv a úctu má u nás Pavel Šalitroš a kapela RammCzech, která věnovala částku 3 500Kč z prodeje triček. Přispěla i Ludmila Simmerova Freibergova z Lékárny U Slunce a to částkou 2 000 Kč. Všem vám z celého srdce moc děkujeme a jsme rádi, že se povedlo udělat svět zase o trošku lepší.

Suicide Angels hlásí, že přidávají dalších 12 000 korun - výtěžek z tetování. Z prodaného merche necháme vyrobit nový merch, ze kterého budou další peníze pro Elenku - nová kolekce bude k mání poprvé na křtu kalendáře 17. Září 2021 v pražském Rock Café - Night of Suicide Angels vol.VII - srdečně vás jménem všech andílků zvu. V Rock Café budou charitativní tetování tetovat hned tři skvělí tatéři. Dále budeme křtít kalendář na rok 2022 a návštěvníci budou moci zakoupit lístky do bohaté tomboly o věcné ceny. Vstupenky můžete objednávat za předprodejních 249 korun na sa.predprodej@gmail.com

Klára Hozáková